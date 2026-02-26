Toda la oferta gastronómica para el Dia de les Illes Balears en sa Feixina: precios y platos que puedes comer

El centro gastronómico para la celebración del Dia de les Illes Balears está claro: el Parc de sa Feixina en Palma. Este jueves están rematando los últimos detalles para que todas las carpas, stands y foodtrucks comiencen a recibir visitantes desde el viernes 27 de febrero hasta el lunes 2 de marzo, que también es festivo. Además, también destaca un completo programa de actividades que cuenta con la primera Cursa de Cambrers como uno de los platos fuertes del sábado.

Desde el Passeig Sagrera se accede a la Mostra de Cuina de les Illes Balears, que presenta una oferta completa para disfrutar de lo mejor de la comunidad autónoma con productos de Mallorca, Eivissa, Formentera y Menorca.

Montaje de la Mostra de Cuina de les Illes Balears. / MANU MIELNIEZUK / DMA

Vino y variat

José Luis Ferrer (Mallorca) se centra en el vino con un precio por copa que oscilan de los 3 a los 4'5 euros y el precio de la botella varía entre los 9 y los 18 euros.

El Náutico (Mallorca) cubre la oferta más típica: los variats tienen dos precios, el pequeño a seis euros y el grande, a diez. Además también cuentan con ensaladilla rusa, albóndigas, pica pica y frit mallorquín. Can Company (Mallorca) presenta dos productos estrella: Sa Crispy Negre, que es una hamburguesa hecha con carne de Cerdo Negro mallorquín a 14 euros y su 'Smash Burger' con hamburguesa de ternera mallorquina por 12 euros. También cuentan con aciones de patatas fritas a 14 euros.

En la parada de Miramar (Menorca) ofrecen una carta representativa de la isla: arroz meloso de buey menorquín, arroz negro con alcachofas y alioli de pera, croquetón de caldereta de langosta, pincho de pollo con salsa de queso de Maó y patatas con brava de sobrassada picante de Menorca.

Arroces y frit

Es Mercat - Can Tina (Eivissa i Formentera) destaca con su arroz de sirvis con alcachofa y sepia (10 euros), frita de calamar de Formentera (8 euros), fingers de pollo payés con mayonesa de naranja (8 euros), croqueta de sofrit payés ( 3 unidades a 6 euros). Muelle3 (Mallorca) cumple con un llonguet de costilla de ternera balear a 12 de euros, además de ofertar pizzas como la mallorquina (12 euros), prosciutto (12 euros), margarita (9 euros) y patatas fritas (5 euros).

Born Events (Mallorca) ofrece platos característics como el frit de matanzas (8 euros), llom amb col (8 euros), tumbet (8 euros), arroz seco (9'5 euros), arroz con verduras (9 euros). El Bandarra (Mallorca) propone una opción más rápida con Hot Dogs a ocho euros, salchipapas (seis euros) o patatas fritas a cuatro.

Tiquets y mesas

Makaria (Mallorca) se encarga del sabor italiano con Raviolis (8 euros), croqueta carbonara (6 euros), pasta corta (10 euros), pizza margarita (9 euros), pizza vegetarina (10 euros), pizza mortala y festuc (12 euros).

El stand de Café Rico y La Menorquina ofrece cafés y una variedad de helados.

También hay dos puestos con servicio de bar y en el centro de la Mostra de Cuina de les Illes Balears están dispuestas varias mesas largas para sentarse y disfrutar de la gastronomía.

La comida y la bebida se compra con tiquets (consumición de pago).

Espacio para sentarse a beber y comer. / MANU MIELNIEZUK / DMA

Fira de les Cases Regionals

Se celebra en el nivel 2 del Parc de sa Feixina de Palma. En ella se pueden degustar platos típicos de varias zona de España como la canaria, la gallega o la murciana como el pulpo a la gallega (5 euros).

Foodtrucks

En el nivel 3 del Parc de sa Feixina hay varias foodtrucks que completan una oferta gastronómica más moderna. Allí se encuentran Anita Cakes, Mariola's Kitchen, King Fusion, Infineatruck, la Taquería e Indivisible.

Foodtrucks en el nivel 3 del Parc de sa Feixina. / MANU MIELNIEZUK / DMA

Primera Cursa de Cambrers

Uno de los eventos destacados del programa de actividades es la I Cursa dels Cambrers, que se celebrará este sábado en el Parc de sa Feixina.

La prueba, patrocinada por la marca Juliette, está dirigida a profesionales del sector de la hostelería y pondrá a prueba su equilibrio, velocidad y habilidad en sala. Los camareros participantes deberán preparar cuatro vasos del cóctel Mallorca Spritz, elaborado con el aperitivo Juliette, y recorrer el circuito habilitado en el recinto transportando las consumiciones sobre una bandeja hasta cruzar la línea de meta.

La competición premiará a los tres participantes más rápidos con un diploma acreditativo, además de otros obsequios especiales aportados por el patrocinador. Más allá del componente competitivo, la carrera busca reconocer el papel fundamental del personal de sala en la experiencia gastronómica y aportar un elemento lúdico y festivo a la programación de la Mostra.

Programa completo de actividades

El calendario por días es el siguiente:

Viernes 27:

12.00 horas: Showcooking de dTapasxIBZ a cargo del chef José Ángel Sánchez, del restaurante La Barrita Ibiza

14.00 horas: Showcooking de la Mostra de Cuina Menorquina a cargo del chef Diego Merino, del restaurante Miramar

16.00 horas: Dj Miquel Font

18.30 horas: Grupo musical Descalaixats

20.00 horas: Dj Stefano Munari

22.00 horas: Dj Jaume Colombàs

Sábado 28:

11.00 horas: Actuación infantil Uapidubi

12.00 horas: I Cursa de cambrers con cervezas

13.00 horas: Showcooking de Zine a cargo del chef Miquel Serra

14.30 horas: Showcooking de Es Garrover de Mallorca a cargo del chef Miquel Serra

16.00 horas: Dj Elías Sánchez

18.00 horas: Grupo musical Aftersuns

20.00 horas: Djs Anto Cabanellas y Biel Castell

22.00 horas: Dj Miquel Font

Domingo 1:

11.00 horas: Actuación infantil Xispita y Geordi

13.00 horas: Final del I Concurs de Cuina amb Sobrassada de Mallorca

15.00 horas: Dj Miquel Font

17.00 horas: Grupo musical Paco Martín

19.00 horas: Grupo musical Eva

21.00 horas: Dj Lluis Riu

22.30 horas: Dj Ángel Oliveros

Lunes 2:

11.00 horas: Actuación infantil Jiji Jaja

13.00 horas: Showcooking de TaPalma a cargo del chef Kike Erazo, del restaurante Morralla

15.00 horas: Vermutada a cargo de La Rosa Troupe con Dj Nacho Gran Reserva

17.00 horas: Grupo musical Via 80

19.00 horas: Grupo musical Sonats

Toda la información se puede consultar en: www.mostradecuinadelesillesbalears.com