La limitación de entrada de coches en Mallorca y el modelo de alquiler vacacional, a examen en la cuarta edición del Fòrum Habturalia

Can Tàpera acogerá los próximos 6 y 7 de marzo la cuarta edición del Fòrum Habturalia Mallorca, un encuentro que organizado por la patronal del alquiler turístico en colaboración con las instituciones que situará en el centro del debate dos de los asuntos más controvertidos del archipiélago: la polémica ley para limitar la entrada de vehículos en Mallorca y el actual modelo del alquiler turístico en Baleares. El foro reunirá a expertos, representantes del sector y autoridades para analizar los retos de la sostenibilidad turística y la normativa vigente del alquiler vacacional.

Durante la presentación oficial del evento, la gerente de la patronal del alquiler turístico Habtur, Maria Gibert, ha subrayado que Habturalia se consolida como "un foro y un espacio de debate para la profesionalización del sector del alquiler turístico, en un momento de repensar el modelo". Asimismo, ha destacadoque el encuentro busca "contribuir a este espacio de debate para mejorar e informar sobre las novedades".

La organización ha avanzado también la participación de ponentes de primer nivel. Entre ellos, Gibert ha señalado la presencia de Luis Falcón, "experto en datos y turismo", además de varias charlas centradas en la accesibilidad. En este contexto, ha remarcado que el debate sobre la entrada de coches será "también importante para nuestra isla".

Por su parte, el presidente de Habtur, Antoni Barceló, ha lanzado una invitación abierta al conjunto del sector: "Queremos hacer una invitación al foro a toda la gente que tenga relación con el alquiler vacacional". Barceló ha incidido en que "el sector está sufriendo muchos cambios" y que el programa incluirá "ponencias muy interesantes", entre ellas la de Ecoembes, que abordará cuestiones de "residuos y responsabilidad", así como diversas mesas sobre profesionalización.

Uno de los momentos destacados será la mesa redonda sobre la limitación de vehículos, en la que intervendrá el director insular de Movilidad, Rafel Oliver, junto a otros expertos. Además, el foro acogerá un panel específico sobre turismo accesible, con la participación de Alessandro Marinelli.

El conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzà, ha valorado la continuidad del encuentro y ha defendido la necesidad de este tipo de espacios: "Estamos ante un paradigma de cambio de modelo; es interesantísimo abrir foros de debate como este". Bauzà ha afirmado que "más que nunca tienen sentido estos foros" y ha reiterado que, para el Govern, "la principal industria es el turismo en sus diferentes ámbitos".

El conseller ha remarcado además la hoja de ruta del Ejecutivo autonómico: "La estrategia es clara: avanzar hacia un modelo más sostenible". En este sentido, ha asegurado que desde la administración se trabajará para "combatir el abuso del territorio y proteger a los residentes", y ha advertido que "no faltarán fuerza ni recursos para combatir la actividad ilegal", al tiempo que ha expresado su "apoyo a quienes desarrollan una actividad reglada".