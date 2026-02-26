El Job Day UIB volverá a acercar el empleo a los universitarios

Vuelve el Job Day UIB, la mayor feria de empleo y orientación laboral de Balears del año, gratuita y dirigida a estudiantes de la UIB y a titulados universitarios de cualquier procedencia.

Cuándo y dónde se celebra el Job Day

Los días 10 y 11 de marzo, el Aula Magna del edificio Arxiduc Lluís Salvador (campus de la Universitat de les Illes Balears) será un punto de encuentro entre universitarios, instituciones y empresas. Las mismas variarán entre las dos jornadas, por lo que se recomienda a los interesados acudir a ambas.

Job Day es un espacio único para conectar a los jóvenes de baleares con el mundo laboral. / A.COSTA/UIB

Punto de encuentro entre empresas y universitarios

El evento, organizado por el Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP) junto a la Escola d'Hoteleria de les Illes Balears (EHIB), el Job Day UIB, antes conocido como Foro de la Ocupación, ha reunido en anteriores ediciones a decenas de organizaciones y a miles de aspirantes. En 2025 participaron más de 170 entidades y más de 1.000 ofertas. Este año se espera superar las 180 empresas y entidades, reforzando su papel como cita clave para quienes buscan prácticas, su primera oportunidad laboral o un cambio de rumbo profesional. Los estands informativos llenarán la zona de la feria, donde las empresas y entidades se presentan, explican qué perfiles buscan y recogen currículos. Asimismo, los asistentes tendrán a su disposición diversas herramientas e información para optimizar el proceso de búsqueda de trabajo y facilitar el acceso al mercado laboral.

Una jornada del Job Day de la UIB, llena de estudiantes interesados en una oportunidad laboral. / B. RAMON

Prepararse para conectar

La organización recalca que buscar trabajo conlleva, en sí, un trabajo. Por eso recomienda llegar con una estrategia, consultando las empresas participantes y perfilando el currículum, para lo cual ofrece una sesión de orientación gratuita de media hora, en fechas previas al evento, solicitando cita a través del SOLQ -Servei d'Orientació per a l'Ocupació a Persones Qualificades SOIB- FUEIB (DOIP). Los días de la feria, se aconseja presentar el CV y llevar preparado un pitch de 20 segundos que resuma qué estudias, tus habilidades y tus intereses laborales.

El recinto del propio Job Day UIB contará con un fotógrafo especializado para quien busque mejorar la imagen del CV, así como con un córner de orientación en que revisar el documento, potenciar ideas y perfiles profesionales, informar sobre opciones en el sector público o explorar experiencias en el extranjero. Por su parte, el córner de colegios profesionales brindará información sobre ventajas del carné colegial o programas de mentoría, además de la posibilidad de conectar con una red sectorial estructurada.

Es recomendable llevar el currículum, además de un pequeño pitch con el que presentar nuestro perfil. / A.COSTA/UIB

Unas jornadas completas

Para facilitar la experiencia, se hablitará un servicio gratuito de transporte con recorrido circular por el campus que parará en distintos edificios y dejará a los asistentes en el edificio Arxiduc Lluís Salvador durante los dos días, de 9.15 a 15.00.

Habrá también espacios gastronómicos, y el alumnado de la EHIB realizará una demostración de coctelería a las 13 h de ambas fechas. Como incentivo para participar, la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears (FUEIB) organiza un sorteo mediante inscripción, con varios premios. El primero es un viaje para dos personas a Bruselas con visita guiada a instituciones europeas, vuelo de ida y vuelta, noche de hotel con desayuno. Otros premios, una bicicleta y dos entradas para el próximo MOBOFEST.