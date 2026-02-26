Gritos y aplausos a Tejero en el acto de Blas Piñar y Fuerza Nueva en Mallorca tras el 23F: "Fue emocionante, se me saltaron las lágrimas al ver cómo se jugaban la vida"

Tres semanas después del asalto al Congreso, mientras el país aún digería la imagen de los guardias civiles disparando al techo del hemiciclo, en Palma se coreaba el nombre de Antonio Tejero. La portada de Diario de Mallorca lo resumió de forma clara: "Aplausos a Tejero en el mitin de Fuerza Nueva".

Entre los archivos desclasificados ayer del 23F se incluye un informe reservado de la Dirección General de la Policía, fechado el 12 de marzo de 1981, en el que se alertaba de la celebración de estos actos políticos del partido de extrema derecha apenas unas semanas después del intento de golpe de Estado del 23 de febrero.

El documento, titulado Nota: Fuerza Nueva. El divorcio del Rey con el Ejército, recoge que el 13 de marzo estaba previsto un "acto de afirmación nacional" en el Palacio de Congresos de Palma. Para el día siguiente, 14 de marzo, se anunciaba un segundo acto de características similares en Menorca.

El acto en Mallorca reunió a 770 personas, según la crónica. De ellas, 632 ocuparon asiento y 141 permanecieron de pie, "contados uno a uno durante el discurso de Blas Piñar". La escena combinó fuerte presencia policial en el exterior y una puesta en escena de estética falangista en el interior.

La crónica del acto de Fuerza Nueva publicada en Diario de Mallorca. / Lorenzo

"Se me saltaron las lágrimas"

Blas Piñar no eludió el 23F. Al contrario. Elogió abiertamente la actuación de los golpistas que irrumpieron armados en el Congreso de los Diputados. "Fue emocionante, se me saltaron las lágrimas al ver cómo se jugaban la vida, la libertad, el pan y el uniforme", aseguró el dirigente de Fuerza Nueva.

Las palabras levantaron aplausos y gritos de "¡Tejero, Tejero!" entre los asistentes. Para el líder de Fuerza Nueva, la intentona "no fue un golpe de la extrema derecha sino un golpe de la izquierda marxista sentada en el Parlamento". La reinterpretación del 23F como reacción legítima frente al sistema parlamentario fue uno de los ejes del mitin.

Un equipo de televisión alemana grabó íntegramente el discurso y captó escenas de fervor: brazos en alto, ovaciones cerradas y vítores al teniente coronel encarcelado.

Escenografía de exaltación

La crónica describe una atmósfera cargada de simbología. La entrada de Piñar se produjo "en riguroso desfile", a los acordes del Himno Nacional. El himno fue coreado brazo en alto por los presentes. Después, los asistentes cantaron el "Cara al Sol".

La portada de Diario de Mallorca con la noticia del acto de Blas Piñar. / Archivo

Las paredes estaban decoradas con insignias de "Viva Cristo Rey", simbología falangista y fotografías de la Plaza de Oriente. En la entrada se vendían casetes con discursos de Millán Astray y Franco, pegatinas con el lema "Rojos, no; gracias", carteles tipo "Wanted" con la imagen de Santiago Carrillo —"Se busca, vivo o muerto, recompensa 10.000 dólares"—, separatas de "El Alcázar" y diverso material doctrinario.

Un "férreo sistema de seguridad", compuesto por jóvenes de camisa azul y boina roja, registraba a los asistentes, impidió la entrada a algún periodista y expulsó a jóvenes que llegaron con el acto ya iniciado.

Vigilancia policial y mensaje político

En el exterior, varias decenas de miembros de la Policía Nacional custodiaban la zona. No se registraron incidentes, según la crónica. El mitin fue abierto por una representante de Fuerza Joven. El jefe regional del partido arremetió contra el alcalde por prohibir vallas y publicidad. El entonces presidente de Fuerza Nueva en Baleares, Enrique Yzaga, habló del "desastre de España" y afirmó: "Al morir Franco, da la sensación de que se llevó las llaves de las industrias y del trabajo. Pero este hombre puede volver a vivir".