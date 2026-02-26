Gabriel Escarrer: "No es nuestra intención ningún tipo de retirada de Cuba, nos sentimos muy cómodos"

El presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, ha ratificado este jueves que la compañía española líder en Cuba no se plantea variar ni un ápice su posicionamiento en el país caribeño a pesar del agravamiento de la grave crisis que atraviesa. Reconoce que "muy poca gente" sabe qué puede pasar, mientras continúan los cierres de hoteles por el desabastecimiento de petróleo y defiende su continuidad en la mayor de las Antillas: "No es nuestra intención ningún tipo de retirada de Cuba, nos sentimos muy cómodos".

Escarrer ha ratificado su apuesta por Cuba durante una rueda de prensa telemática, en la que ha estado acompañado por el director financiero, Ángel Luis Rodríguez, y ha analizado los resultados de 2025, cuando la hotelera ha ganado un 23,6 % más que el año anterior, hasta 200,2 millones de euros. Ese "año sólido" se ha beneficiado, además de por contar con una cartera hotelera renovada y bien posicionada y la "apuesta por el lujo" de la cadena, por la subida de las tarifas. El ingreso medio por habitación (RevPAR), que mide la rentabilidad teniendo en cuenta la ocupación, subió un 5,4 %.

"Hace tiempo que trabajamos en un plan de contingencia en Cuba. Está claro que [la crisis] no se ha iniciado ahora", declaraba Escarrer al ser interpelado sobre si la compañía con 35 hoteles en operación, y al menos ya tres cerrados, baraja reducir su presencia en el país. "Se ha agravado mucho, pero llevamos más de un año capeando" la situación. Sobre los 545 millones de resultado bruto de explotación (ebitda) del año pasado, la contribución de Cuba fue "algo menor a los 10 millones por lo que el impacto es limitado", sostiene el CEO. "Llevamos tiempo trabajando en un plan de contingencia por si las cosas fueran a peor", explica.

El hotelero mallorquín asegura que el último trimestre del año y el pasado enero la evolución de Cuba "ha sido muy positiva comparado con el año anterior. ¿Qué puede pasar? Muy poca gente lo sabe. Desde luego no es nuestra intención ni ningún tipo de retirada ni mucho menos. Nos sentimos muy cómodos con la estructura que tenemos en el país y con nuestra posición de liderazgo en los hoteles de Cuba", apostilla.

"Normalización" turística

Sobre sus perspectivas para 2026, Escarrer avanza que el primer trimestre está siendo "sólido", a pesar en España de las "muchas incidencias" sobre todo por el caos ferroviario. Con unas ventas en libros superiores al 11 % respecto al año anterior estima mejoras en todos los segmentos, principalmente en el turismo de negocios (MICE), con una subida ya del 10 %. Vislumbra un verano "positivo, con prudencia" y un buen año "en líneas generales" a pesar de la incertidumbre geopolítica y las incidencias ferroviarias que les ha pasado factura con cancelaciones.

Frente a la conservadora proyección para este 2026 de Aena —el operador aeroportuario prevé un crecimiento del tráfico de pasajeros del 1,3 %, frente al aumento del 3,9% registrado el año pasado—, el primer ejecutivo de Meliá asevera que va a ser "un año de normalización" turística. "No vislumbramos ningún tipo de desaceleración".

Críticas a Aena

Escarrer reconoce que la subida de las tasas aeroportuarias "no ha gustado al sector ni a los principales agentes". La compañía de Maurici Lucena ha propuesto subir las tarifas un 3,8% anual para los pasajeros entre 2027 y 2031, con el rechazo frontal de las aerolíneas, entre ellas Ryanair, como siempre, la más visceral en sus críticas. El recorte de vuelos que ha llevado a cabo la low cost irlandesa "la estamos notando", dice, por ejemplo, en Fuerteventura. "No ha gustado a la principal compañía aérea de este país" la política de Aena y por ello "ha retirado slots y rutas", añade el CEO de Meliá.