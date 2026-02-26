Educación liquida en la nómina de febrero la deuda con 19.460 docentes al abonar el 35% pendiente del recorte salarial

La nómina de febrero marca un punto de inflexión para el profesorado de Baleares. Tras años de litigios y negociaciones técnicas, la Conselleria de Educación y Universidades ha procedido al abono del 35% restante del retorno del 2,9% de las retribuciones complementarias. Esta medida no responde a una concesión arbitraria de la administración, sino al cumplimiento estricto de la legalidad vigente y de los mandatos judiciales que pesaban sobre la gestión de los recursos públicos en el ámbito educativo.

Con esta operación financiera, que afecta de manera directa a más de 19.000 profesionales, se cierra un capítulo de inestabilidad salarial que se originó con la congelación de las retribuciones del sector público. El proceso de devolución se ha estructurado en dos fases diferenciadas: una primera inyección del 65% que fue abonada el pasado mes de septiembre, y este pago final que liquida la deuda con el colectivo docente.

El origen judicial

Para comprender el alcance de este movimiento contable, es preciso remontarse a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB). El alto tribunal dictaminó en su momento que la congelación salarial impuesta a los empleados públicos carecía de la justificación técnica y jurídica suficiente. Aquel fallo judicial obligó a la administración autonómica a diseñar un plan de retorno para las cantidades detraídas, reconociendo el derecho de los trabajadores a percibir las retribuciones que legalmente les correspondían.

El desembolso ejecutado este mes de febrero asciende a 9,4 millones de euros destinados exclusivamente a las nóminas líquidas de los docentes, a los que deben sumarse otros 1,65 millones de euros en concepto de cotizaciones a la Seguridad Social. En términos globales, el impacto económico de esta regularización se sitúa en el entorno de los 31,7 millones de euros, una cifra que engloba no solo los importes principales que se dejaron de percibir durante los ejercicios de 2021 y 2022, sino también los intereses legales devengados por la demora y los atrasos correspondientes a los años 2023 y 2024.

Incrementos para 2026

La regularización del 2,9% no es el único movimiento que los docentes verán reflejado en sus extractos bancarios durante el presente ejercicio. El calendario de actualizaciones para el año 2026 presenta una complejidad técnica notable debido a la coexistencia de diferentes porcentajes y periodos de aplicación. De manera simultánea a la liquidación de la deuda pendiente, la administración ha puesto en marcha una subida salarial del 1,5% correspondiente de forma específica al presupuesto de 2026.

Este incremento del 1,5% tiene efectos retroactivos desde el 1 de enero. No obstante, por cuestiones de gestión administrativa, su aplicación efectiva en las nóminas mensuales se irá produciendo de forma progresiva a lo largo de los próximos meses. Cuando el sistema se estabilice, el profesorado recibirá, no solo el porcentaje correspondiente al mes en curso, sino también el sumatorio de todos los atrasos acumulados desde el inicio del año, "garantizando así que no se pierda el poder adquisitivo previsto por la normativa vigente", según ha explicado la Conselleria de Antoni Vera en nota de prensa.

La regularización del ejercicio anterior

A este escenario se suma una tercera variable económica: el aumento salarial del 2,5% que fue anunciado el pasado mes de diciembre para todos los trabajadores públicos. Aunque este incremento está formalmente vinculado al ejercicio de 2025 y comenzó a computarse administrativamente en enero, los docentes no verán reflejada la compensación total de forma inmediata en la nómina de febrero.

Según el calendario técnico previsto por la Conselleria, será en la nómina del mes de marzo cuando se efectúe el pago retroactivo que cubre los doce meses del año 2025. Este procedimiento requiere -asegura el escrito- recalcular las bases de cotización y los tramos impositivos de miles de trabajadores para asegurar que el abono se ajusta estrictamente a los días trabajados y a las categorías profesionales desempeñadas durante el año pasado.

La actualización de estas nóminas llega en un momento de especial sensibilidad para el sistema educativo, donde la gestión de las expectativas salariales es clave para mantener la estabilidad en los centros. La cifra total de beneficiarios, que alcanza los 19.460 docentes, abarca tanto al personal funcionario como a los interinos que prestaron servicios durante los periodos afectados por la congelación.