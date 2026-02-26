La doctora Román, la Marie Curie de Mallorca

Por sus manos han pasado miles de niños, que ahora ya son adultos, que nacieron, o fueron tratados, en el departamento de pediatría del antiguo Son Dureta. La doctora Juana María Román dirigió este departamento del hospital público de Mallorca durante casi 30 años, un tiempo más que suficiente para convertirse en una pediatra de referencia, no solo en la isla, sino también en el resto del país. De hecho, Román fue la primera mujer en ser elegida para entrar en una Real Academia, en este caso de Medicina, ya que era un nombramiento que hasta el año 1978 solo se elegían a hombres. Ahora, cuando este año cumple 90 años, ya retirada de la actividad profesional, se ha elaborado un libro donde se explica su vida y se le rinde el homenaje que merece. La obra ha sido escrita por Toni Travería y por Pere Riutord. El libro será presentado esta tarde, a las 19 horas, en el salón de actos de la Reial Acadèmica de Medicina de Balears, que está ubicado en la calle Can Campaner de Palma. Los autores han elegido el título: “la mujer en el mundo de la academia”.

Román, que compartió su dedicación a la medicina con la crianza de cinco hijos, se licenció en medicina en el año 1960 en la facultad de Granada. Años más tarde se doctoró con una tesis sobre la mortalidad infantil en Baleares, un tema que en aquellos momentos era muy preocupante.

Fue en el año 1977 cuando fue nombrada para dirigir el servicio de pediatría de Son Dureta, una decisión importante pues era la primera mujer que era elegida para una responsabilidad tan elevada dentro del hospital público. El resto de servicios del hospital eran dirigidos por hombres. En ese momento Son Dureta era el hospital de Mallorca donde nacían o se atendían a más niños de toda la isla.

Los autores han hablado con muchos de los compañeros que trabajaron con la doctora Román en el hospital de referencia y todos coinciden en su preparación y en su capacidad de trabajo. También destacan su gran personalidad y su alto nivel de exigencia, lo que a veces ha provocado algún que otro roce con sus compañeros, si bien ninguno de ellos pone en cuestión su capacidad para liderar una sección tan importante como era el área de pediatría. Uno de los médicos que mejor la conoce la califica de la “Marie Curie de Mallorca”, porque, al margen de sus conocimientos médicos, tuvo la capacidad de abrirse camino en un mundo de hombres. Y no solo se abrió camino, sino que también tuvo la capacidad de liderar un equipo profesional que mantuvo un alto nivel de éxito durante muchos años. Román también fue evolucionando a medida que la medicina iba mejorando a través de los descubrimientos científicos y la fabricación de mejores equipos.

El libro se presentará esta tarde / .

Gran parte del libro se dedica a explicar la otra labor que desarrolló la doctora Román al crear la fundación Amazonia. Este proyecto representó, y sigue representando, una obsesión para la pediatra, porque pretende que todos los niños con necesidades reciban la asistencia médica que necesiten. La doctora ha creado centros médicos en área pobres de Bolivia y Brasil, donde han sido atendidos miles de niños, muchos de ellos con problemas serios. Román se encargaba de recaudar los fondos económicos para hacer viables estos proyectos de la fundación y viajaba a estas zonas pobres cada vez que podía, en esa pasión que tenía por ejercer la medicina y por prestar ayuda a los más necesitados, sobre todo si se trataba de niños.

Noticias relacionadas

A pesar de su edad, Juana María Román muestra una gran vitalidad. Ya no ejerce, pero continúa haciendo ejercicio, a la vez que sigue estudiando para ir aumentando sus conocimientos. La obra recoge muchas horas de conversación con la pediatra, así como con otras personas que la trataron, tanto a nivel profesional, como personal. Todas ellas coinciden en que sigue siendo el gran referente profesional de la pediatría que se ejerce en Mallorca.