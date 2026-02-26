Dia de les Illes Balears 2026: este es el programa de visitas guiadas y puertas abiertas gratuitas en Mallorca

La celebración del Dia de les Illes Balears despliega en Palma de Mallorca y en otros municipios de las islas un amplio programa de puertas abiertas, visitas guiadas y propuestas familiares pensadas para acercar el patrimonio a la ciudadanía. La mayoría de actividades son gratuitas y no requieren inscripción previa, si bien algunas visitas guiadas cuentan con aforo limitado.

Puertas abiertas y actividades del 27 de febrero

La jornada inaugural incluye puertas abiertas en Raixa entre las 10:00 y las 15:00 horas y acceso libre a la Catedral de Mallorca de 10:00 a 15:15 horas. También se ofrece una visita guiada al taller de mestres d’aixa en Son Bonet (10:30–11:30) y sesiones para descubrir el Arxiu del Regne de Mallorca a las 11:00 y 12:00 horas.

Visitas guiadas del 28 de febrero

El 28 de febrero se suman recorridos patrimoniales con guía. En Banyalbufar, el investigador Tomàs Vibot conduce la visita a la finca Es Rafal y Planícia con salida desde la Plaça de la Vila (09:30–10:30). En Palma, se organizan visitas a La Misericòrdia (10:00–11:00), al Palau de Congressos de Palma (pases a las 10:00, 11:00, 12:00 y 13:00), al Convent de la Puríssima Concepció (11:00–12:00) y al Teatre Principal de Palma (11:00–12:00).

Jornadas abiertas y recorridos del 1 de marzo

El 1 de marzo, Dia de les Illes Balears, concentra numerosas propuestas. El Edifici de Cort de l'Ajuntament de Palma abre con visitas guiadas en varios horarios entre las 10:00 y las 17:30. Habrá puertas abiertas en La Llotja de Palma y en el Museu de Lluc (10:00–18:00), además de acceso libre al Museu Es Baluard (10:00–15:00) y al Aula de Gramàtica i Espai Ramon Llull en el Santuari de Cura (10:00–17:00).

El programa incluye también la visita a Can Ribas con salida desde la Plaça de son Bernadet en Consell (pases a las 10:00 y 14:00), visitas guiadas al Museu Marítim en Ses Voltes (10:30–11:30), visitas infantiles con cuentacuentos en el Consolat de Mar (10:30 y 11:15), recorridos por el Museu de la Mar de Sóller (11:00–12:30) y puertas abiertas al Consolat de Mar (12:00–18:00).

A ello se añaden las visitas al Palau del Consell Insular de Mallorca (pases a las 12:30, 16:00, 17:00 y 18:00) y las puertas abiertas al Parlament de les Illes Balears (16:30–20:30).

Programación del 2 de marzo

El 2 de marzo continúan varias actividades: nuevas visitas guiadas al Edifici de Cort (10:00 y 11:30), puertas abiertas en el Museu de Lluc (10:00–18:00) y en el Aula de Gramàtica i Espai Ramon Llull (10:00–17:00), además de acceso libre al Parlament de les Illes Balears en doble franja (10:00–14:00 y 16:00–20:00) y al Consolat de Mar (12:00–18:00).