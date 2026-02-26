Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo Entrenador RCD MallorcaDesahucio Cárcel PalmaFinca March Bloquea Camino PúblicoViolación Hija AutistaLimpiadora Roba 78000 Euros
instagramlinkedin

Dia de les Illes Balears 2026: este es el programa de visitas guiadas y puertas abiertas gratuitas en Mallorca

Instituciones culturales, edificios históricos y espacios emblemáticos organizan actividades entre el 27 de febrero y el 2 de marzo

Raixa, una de las posesiones de Bunyola

Raixa, una de las posesiones de Bunyola / .

Duna Márquez

Palma

La celebración del Dia de les Illes Balears despliega en Palma de Mallorca y en otros municipios de las islas un amplio programa de puertas abiertas, visitas guiadas y propuestas familiares pensadas para acercar el patrimonio a la ciudadanía. La mayoría de actividades son gratuitas y no requieren inscripción previa, si bien algunas visitas guiadas cuentan con aforo limitado.

Puertas abiertas y actividades del 27 de febrero

La jornada inaugural incluye puertas abiertas en Raixa entre las 10:00 y las 15:00 horas y acceso libre a la Catedral de Mallorca de 10:00 a 15:15 horas. También se ofrece una visita guiada al taller de mestres d’aixa en Son Bonet (10:30–11:30) y sesiones para descubrir el Arxiu del Regne de Mallorca a las 11:00 y 12:00 horas.

Visitas guiadas del 28 de febrero

El 28 de febrero se suman recorridos patrimoniales con guía. En Banyalbufar, el investigador Tomàs Vibot conduce la visita a la finca Es Rafal y Planícia con salida desde la Plaça de la Vila (09:30–10:30). En Palma, se organizan visitas a La Misericòrdia (10:00–11:00), al Palau de Congressos de Palma (pases a las 10:00, 11:00, 12:00 y 13:00), al Convent de la Puríssima Concepció (11:00–12:00) y al Teatre Principal de Palma (11:00–12:00).

Jornadas abiertas y recorridos del 1 de marzo

El 1 de marzo, Dia de les Illes Balears, concentra numerosas propuestas. El Edifici de Cort de l'Ajuntament de Palma abre con visitas guiadas en varios horarios entre las 10:00 y las 17:30. Habrá puertas abiertas en La Llotja de Palma y en el Museu de Lluc (10:00–18:00), además de acceso libre al Museu Es Baluard (10:00–15:00) y al Aula de Gramàtica i Espai Ramon Llull en el Santuari de Cura (10:00–17:00).

El programa incluye también la visita a Can Ribas con salida desde la Plaça de son Bernadet en Consell (pases a las 10:00 y 14:00), visitas guiadas al Museu Marítim en Ses Voltes (10:30–11:30), visitas infantiles con cuentacuentos en el Consolat de Mar (10:30 y 11:15), recorridos por el Museu de la Mar de Sóller (11:00–12:30) y puertas abiertas al Consolat de Mar (12:00–18:00).

A ello se añaden las visitas al Palau del Consell Insular de Mallorca (pases a las 12:30, 16:00, 17:00 y 18:00) y las puertas abiertas al Parlament de les Illes Balears (16:30–20:30).

Noticias relacionadas y más

Programación del 2 de marzo

El 2 de marzo continúan varias actividades: nuevas visitas guiadas al Edifici de Cort (10:00 y 11:30), puertas abiertas en el Museu de Lluc (10:00–18:00) y en el Aula de Gramàtica i Espai Ramon Llull (10:00–17:00), además de acceso libre al Parlament de les Illes Balears en doble franja (10:00–14:00 y 16:00–20:00) y al Consolat de Mar (12:00–18:00).

TEMAS

  • Puertas abiertas
  • Mallorca
  • Balears
  • Palma
  • Dia de les Illes Balears
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El 70% de los trabajadores fijos discontinuos de Mallorca ya han sido llamados para iniciar la temporada
  2. Un empresario de Mallorca al que le piden ocho años de cárcel: “No sabía que no se pagaban las cuotas de la Seguridad Social, esto era cosa de la gestoría”
  3. Condenado el empresario Miguel Pascual a nueve meses de cárcel por la muerte de seis tortugas al talar un monte en Mallorca
  4. El Consell de Mallorca va a instalar cámaras para la lectura de matrículas de coches
  5. Llevan a juicio a un administrador mallorquín por estafar a los dueños kuwaitíes de las fincas de Capocorb, Betlem y ses Planes
  6. El Govern elevará el 1 de marzo el precio máximo de los pisos con ayudas fiscales para jóvenes pero menos de lo anunciado
  7. Los futuros directores de hotel formados en Mallorca ya vuelan al mundo: 'Me voy a Punta Cana seis meses con prácticas pagadas
  8. La justicia desmonta los razones del Consell de Mallorca para eliminar el carril Bus Vao

“La calidad no corresponde con los precios”: expertas detectan un aumento de chapuzas en la construcción en Mallorca

“La calidad no corresponde con los precios”: expertas detectan un aumento de chapuzas en la construcción en Mallorca

Vera asegura que ya avanzó la convocatoria de la Mesa de la Concertada hace dos semanas ante las críticas de los sindicatos

Vera asegura que ya avanzó la convocatoria de la Mesa de la Concertada hace dos semanas ante las críticas de los sindicatos

La familia kuwaití pide 9 años al encargado de cuidar sus fincas en Mallorca

La familia kuwaití pide 9 años al encargado de cuidar sus fincas en Mallorca

Las familias de Baleares podrán solicitar plaza en las 'escoletes' para niños no natos a partir del curso 2026-2027

Las familias de Baleares podrán solicitar plaza en las 'escoletes' para niños no natos a partir del curso 2026-2027

Calendario de escolarización 2026-2027: Fechas clave para la admisión y matrícula en todas las etapas educativas

Dia de les Illes Balears 2026: este es el programa de visitas guiadas y puertas abiertas gratuitas en Mallorca

Dia de les Illes Balears 2026: este es el programa de visitas guiadas y puertas abiertas gratuitas en Mallorca

La limitación de entrada de coches en Mallorca y el modelo de alquiler vacacional, a examen en la cuarta edición del Fòrum Habturalia

La limitación de entrada de coches en Mallorca y el modelo de alquiler vacacional, a examen en la cuarta edición del Fòrum Habturalia

En Baleares se compró una vivienda cada 36 minutos en 2025: así fue el año del récord inmobiliario

En Baleares se compró una vivienda cada 36 minutos en 2025: así fue el año del récord inmobiliario
Tracking Pixel Contents