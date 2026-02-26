La desconexión con las familias lastra la convivencia en las aulas de Baleares

El sistema educativo de Baleares afronta un reto estructural que va más allá de los contenidos académicos y se instala en la base de la convivencia social. La última memoria del Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar (CONVIVÈXIT) revela que la relación entre los centros y las familias es, actualmente, el eslabón más débil de la comunidad educativa.

Con una puntuación de apenas 3,07 sobre 4, este indicador se sitúa como el peor valorado de todo el informe, evidenciando una brecha de confianza que dificulta la gestión diaria de los colegios e institutos. Esta desconexión oficial coincide con el malestar denunciado por los sindicatos STEI y ANPE, que alertan de que casi el 80% de los docentes sufre un clima de hostilidad y agresiones por parte de los progenitores, quienes han pasado de ser aliados a una fuente de tensión constante.

Esta distancia entre el hogar y la escuela no solo afecta al clima escolar, sino que impacta directamente en la salud mental de quienes están al frente de las aulas. Mientras la administración intenta blindar la armonía interna —cuya valoración entre alumnos y profesores es de un notable 3,38—, la realidad externa parece caminar en sentido contrario. Los docentes se sienten a menudo desprotegidos ante una sociedad que ha erosionado su autoridad, convirtiendo la relación con las familias en una fuente de estrés en lugar de un canal de colaboración.

76 psicólogos

En este escenario, la Conselleria de Educación y Universidades ha consolidado la figura del psicólogo general sanitario con 76 profesionales (40 en la red pública y 36 en la concertada). Este despliegue, coordinado por Convivèxit, ha revelado la magnitud del problema: se han registrado 5.851 casos atendidos en intervenciones individuales, de los cuales 3.519 han sido con alumnado y 814 directamente con las familias. El dato es especialmente punzante si se analiza el perfil del usuario, con una edad media de atención de 14 años, siendo el género femenino el más atendido y el curso de segundo de ESO el que concentra más intervenciones.

Ansiedad y derivaciones a salud mental

La actividad de estos profesionales ha destapado que el motivo más frecuente de consulta es la sintomatología ansiosa, seguida de problemáticas familiares y dificultades relacionales, según el informe. Esta realidad ha obligado a un trabajo en red donde 358 casos han sido canalizados hacia Atención Primaria (un 12,47% del alumnado atendido) y 507 casos han tenido que ser coordinados directamente con los servicios de salud mental, además de 1.148 derivaciones o coordinaciones con otros servicios para garantizar una atención integral.

En el ámbito grupal, la memoria revlea que el enfoque preventivo ha permitido llegar a un volumen importante de población. Se han realizado 1.486 intervenciones grupales (1.083 para alumnado, 381 para profesorado y 23 para familias), llegando a un total de 19.878 personas con una media de 23 participantes por grupo. Los ejes centrales de estas sesiones han sido la gestión y regulación emocional, la autoestima y la ansiedad ligada al ámbito académico, además de tratar de manera específica la prevención del suicidio, pensamientos autolíticos, duelo y adicciones a las nuevas tecnologías. Pese al éxito, el documento advierte que algunos centros no han llevado a cabo intervenciones grupales, lo que indica diferencias en el alcance del programa según el centro.

Grito de alerta de los profesionales

A pesar de los datos, el impacto de la terapia se muestra esperanzador, ya que el porcentaje de mejora tras las intervenciones individuales se sitúa en un 76,19% y el nivel de satisfacción de las familias con la atención recibida por sus hijos alcanza un 4,2 sobre 5. Sin embargo, los propios psicólogos han planteado propuestas de mejora urgentes que reflejan la precariedad del sistema. Entre ellas, reclaman más formación especializada, acceso a instrumentos de evaluación estandarizados y, sobre todo, una mayor estabilidad laboral y claridad en su rol profesional, ya que este curso gran parte de las reuniones se han centrado en resolver dudas sobre sus plazas de interinos y cuestiones de funcionamiento burocrático.

Plan de Igualdad

En cuanto a la igualdad, la memoria celebra que el 93% de los centros educativos ya dispone de un Plan de Igualdad finalizado o en proceso de cierre. Este avance en coeducación se complementa con la formación de agentes especializados y la creación de comisiones específicas, aunque los docentes advierten que la carga burocrática para gestionar estos planes contribuye al agotamiento del colectivo. Por otro lado, la valoración interna de las comisiones de convivencia es positiva en la mayoría de los casos, aunque todavía un porcentaje significativo de coordinadores de bienestar lamenta no disponer de las horas suficientes para desempeñar sus funciones de manera efectiva.

Como balance final, el informe de CONVIVÈXIT dibuja un sistema que intenta profesionalizarse y blindarse mediante protocolos técnicos y apoyo psicológico, pero que flaquea en su dimensión humana y social. El éxito de las medidas de coeducación y la eficacia de los nuevos psicólogos escolares contrastan con una realidad de fondo marcada por la burocracia, las ratios elevadas y, sobre todo, esa preocupante desconexión con las familias. El informe concluye que el bienestar emocional es hoy una condición imprescindible para el aprendizaje, pero deja claro que sin recuperar el respeto mutuo y la colaboración real con los hogares, el sistema educativo balear seguirá operando bajo una situación de vulnerabilidad estructural.