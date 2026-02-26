Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo Entrenador RCD MallorcaDesahucio Cárcel PalmaFinca March Bloquea Camino PúblicoViolación Hija AutistaLimpiadora Roba 78000 Euros
instagramlinkedin

Migración

Dos bebés entre las 81 personas desaparecidas en el mar a bordo de tres pateras rumbo a Ibiza y Formentera: "Cada minuto cuenta"

La ONG Caminando Fronteras pide que se intensifique la búsqueda

Helena Maleno asegura que hay diez mujeres entre los migrantes

Imagen de archivo de una patera en aguas de Baleares.

Imagen de archivo de una patera en aguas de Baleares. / Delegación del Gobierno

Jessica Merodio/EFE

Ibiza

La organización de ayuda a los migrantes Caminando Fronteras ha denunciado la desaparición de tres embarcaciones con 81 personas a bordo en la ruta marítima que conecta Argelia con Baleares. Según la entidad, entre los desaparecidos hay diez mujeres y dos bebés.

Las familias de las personas que viajaban en estas pateras han pedido que se intensifique la búsqueda para localizar cuanto antes a los ocupantes. "Cada minuto cuenta", ha enfatizado en un mensaje en X la portavoz de Caminando Fronteras, Helena Maleno.

Noticias relacionadas

Desde el lunes, han arribado a Ibiza y Formentera 17 embarcaciones de este tipo con más de 280 migrantes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • pateras
  • migrantes
  • pateras en Baleares
  • migrantes en Baleares
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El 70% de los trabajadores fijos discontinuos de Mallorca ya han sido llamados para iniciar la temporada
  2. Un empresario de Mallorca al que le piden ocho años de cárcel: “No sabía que no se pagaban las cuotas de la Seguridad Social, esto era cosa de la gestoría”
  3. Condenado el empresario Miguel Pascual a nueve meses de cárcel por la muerte de seis tortugas al talar un monte en Mallorca
  4. El Consell de Mallorca va a instalar cámaras para la lectura de matrículas de coches
  5. Llevan a juicio a un administrador mallorquín por estafar a los dueños kuwaitíes de las fincas de Capocorb, Betlem y ses Planes
  6. El Govern elevará el 1 de marzo el precio máximo de los pisos con ayudas fiscales para jóvenes pero menos de lo anunciado
  7. Los futuros directores de hotel formados en Mallorca ya vuelan al mundo: 'Me voy a Punta Cana seis meses con prácticas pagadas
  8. La justicia desmonta los razones del Consell de Mallorca para eliminar el carril Bus Vao

Dos bebés entre las 81 personas desaparecidas en el mar a bordo de tres pateras rumbo a Ibiza y Formentera: "Cada minuto cuenta"

Dos bebés entre las 81 personas desaparecidas en el mar a bordo de tres pateras rumbo a Ibiza y Formentera: "Cada minuto cuenta"

ADEMA presenta en Palma un centro de investigación en Odontología y Nutrición Humana

ADEMA presenta en Palma un centro de investigación en Odontología y Nutrición Humana

Los técnicos de enfermería salen a la calle en Palma: "La sanidad pública no funciona sin nosotros"

Los técnicos de enfermería salen a la calle en Palma: "La sanidad pública no funciona sin nosotros"

Prohens defiende la vuelta de Juan Carlos I a España: "Sería un fracaso colectivo como país que acabase sus últimos días en el exilio"

Prohens defiende la vuelta de Juan Carlos I a España: "Sería un fracaso colectivo como país que acabase sus últimos días en el exilio"

Prohens presenta la campaña "La igualdad es el partido clave" con motivo del 8M

Prohens presenta la campaña "La igualdad es el partido clave" con motivo del 8M

“La calidad no se corresponde con los precios”: expertas detectan un aumento de chapuzas en la construcción en Mallorca

“La calidad no se corresponde con los precios”: expertas detectan un aumento de chapuzas en la construcción en Mallorca

Baleares limitará el acceso a las ayudas sociales a inmigrantes en situación irregular

Baleares limitará el acceso a las ayudas sociales a inmigrantes en situación irregular

Campaña Febrero Flash: tu suscripción a Diario de Mallorca a un precio increíble

Campaña Febrero Flash: tu suscripción a Diario de Mallorca a un precio increíble
Tracking Pixel Contents