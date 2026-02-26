El Consell de Mallorca no rectifica y volverá a insistir a la DGT que el carril Bus Vao debe eliminarse

La sentencia dictada por un juzgado de Madrid, por la que se rechaza la propuesta del Consell de Mallorca de eliminar el carril Bus Vao, no va a provocar un cambio de rumbo en la posición de la institución insular. De hecho, se va a insistir en que dicho tramo de cuatro kilómetros que discurre por la autopista del aeropuerto en dirección a Palma, es peligroso y aumenta la inseguridad del tráfico. La derrota judicial no va a suspender la segunda reunión que mantendrán los responsables del Consell de Mallorca con los representantes de la Dirección General de Tráfico, que fueron los que acordaron la instalación de dicho carril, si bien lo hicieron en la anterior legislativa, en la que había otro partido político gobernando. Todavía no hay una fecha confirmada para dicha reunión, de exclusivo carácter técnico, si bien desde la institución insular se señala que en principio se podría celebrar la próxima semanas, o a más tardar la siguiente.

El pronunciamiento judicial no va a modificar el contenido de los temas que el equipo que dirige Llorenç Galmés va a plantear a los responsables de la Dirección General de Tráfico. El principal asunto será la insistencia en eliminar el Bus Vao, pero también se analizarán otras cuestiones de carácter técnico sobre la seguridad de las carreteras o la instalación de cámaras en determinados tramos para controlar las carreras ilegales de motos.

Desde la DGT no se ha confirmado todavía si a dicha reunión acudirá Pere Navarro, el director general. Sin embargo, a la primera reunión, celebrada hace algunos meses, sí acudió y escuchó las reclamaciones que le presentó el Consell de Mallorca. Tras este encuentro, Navarro no se negó a eliminar dicho carril, siempre y cuando le presentaran alguna opción mejor. Sin embargo, en la propia demanda que se ha resuelto en Madrid ha quedado claro que la posición de la DGT es mantener en vigor dicho tramo de circulación, defendiendo que se creo para mejorar el tránsito de vehículos que se dirige hacia la entrada de Palma. Esta dirección general, que depende de Interior, también ha defendido ante los tribunales su derecho preferente a tomar decisiones sobre la seguridad en las carreteras, con independencia de que se trate de un tramo viario cuyo mantenimiento depende del Consell de Mallorca, como es el caso de la autopista del aeropuerto.

Por otra parte, los servicios jurídicos del Consell están estudiando la posibilidad de recurrir esta sentencia dictada por el tribunal de Madrid. Fuentes próximas explicaron que ha llamado la atención que el juez reconozca que el Consell tiene competencias para crear un carril bus Vao, pero no para retirarlo, lo que a efectos jurídicos podría interpretarse como una incongruencia.

Lo cierto es que el Consell todavía está en plazo para recurrir la sentencia. Las fuentes señalaron que no tendría sentido que, si en esta segunda reunión, los técnicos de la DGT aceptan eliminar el carril por las nuevas alternativas que le presentará el Consell de Mallorca, la sentencia se recurriera ante el Tribunal Supremo. Caso distinto sería si Tráfico no está dispuesto a aceptar ni una sola de las propuestas que se le presenten en esta segunda reunión.

La sentencia, adelantada en exclusiva por DIARIO de MALLORCA, provocó la reacción inmediata de los partidos de la oposición, que precisamente fueron ellos los que en la anterior legislatura aprobaron la creación de este carril.

Desde el PSOE, a través de su portavoz, Catalina Cladera, se calificó de “contundente” la sentencia judicial y se afirmó que el tribunal lo que ha hecho es desmontar cada uno de los argumentos que defendió Llorenç Galmés y el conseller Fernando Rubio para oponerse a este carril de circulación. Al mismo tiempo, señaló que los jueces refuerzan la política desarrollada por el Govern de Progrés para implantar estas medidas de circulación que también existen en otras ciudades. “Siempre hemos dicho que eliminar el carril es un error y lo que debía hacer Galmés es sentarse con la DGT y buscar fórmulas para mejorarlo, pero nunca eliminarlo”.

También insistió Cladera es que “la apuesta por carriles que premien a los vehículos con alta ocupación y al transporte público colectivo es una buena medida para hacer más racional la circulación en Mallorca”. Y recordó que precisamente Galmés y el PP “hicieron de la eliminación del carril uno de sus argumentos electorales en 2023, sin haber realizado ningún estudio, sino simplemente para crear un argumento demagógico durante los mítines”.

A estas críticas también se sumó ayer el grupo de Més per Mallorca en el Consell de Mallorca, que calificó de “fracaso” las políticas de movilidad impulsadas por el gobierno de Galmés. Considera que el PP se está mostrando incapaz de plantear soluciones “eficaces frente al colapso de tráfico que sufre la ciudadanía”, aseguró la portavoz nacionalista Catalina Inés Perelló.