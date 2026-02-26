Campaña Febrero Flash: tu suscripción a Diario de Mallorca a un precio increíble

Con Diario de Mallorca tienes toda la actualidad de Mallorca, España y el mundo a un solo click. Para acceder a todas las noticias, los reportajes, los artículos de opinión de firmas destacadas y el contenido multimedia, solo tienes que suscribirte a Diario de Mallorca. Recibe la newsletter exclusiva del suscriptor con una selección de nuestros mejores contenidos. Disfruta, además, de nuevos pasatiempos, de una APP más premium y de las ventajas del Club del Suscriptor con descuentos y sorteos.

Aprovecha la Campaña Febrero Flash lanzada y conviértete en suscriptor de Diario de Mallorca durante un año por solo 20 euros. Si prefieres una suscripción mensual, por 6,99 euros al mes podrás acceder a los contenidos web de Diario de Mallorca.

SUSCRÍBETE Oferta suscripción Diario de Mallorca

Otra modalidad de suscrpción es la edición digital impresa que por 85 euros al año, te permite acceder a la versión digital del periódico diario además de todos nuestros suplementos y el contenido web. No pierdas la oportunidad de ser suscriptor de Diario de Mallorca a un precio imbatible. Esta promoción estará activa hasta el lunes 2 de marzo.

La suscripción al contenido exclusivo de la web permite acceder sin limitaciones a todas las noticias, fotografías, vídeos, gráficos explicativos y artículos de opinión de Diario de Mallorca. Además, permite acceder sin restricciones a los contenidos de la agenda de ocio FND, a nuestro suplemento cultural Bellver en abril y a la sección de pasatiempos solo para suscriptores.

Nuestro servicio DM+ también da acceso a newsletters personalizadas con los artículos de tus periodistas favoritos en primicia.

Con tu suscripción digital podrás consultar las actualizaciones de nuestra web en tu portátil, tableta, PC o móvil. Incluso en varios dispositivos al mismo tiempo. Y todo sin publicidad que invada la pantalla.

Noticias relacionadas

SUSCRÍBETE Oferta suscripción Diario de Mallorca

¿Cuáles son las ventajas que tendrás por ser suscriptor?