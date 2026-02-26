Calendario de escolarización 2026-2027: Fechas clave para la admisión y matrícula en todas las etapas educativas

La Conselleria de Educación y Universidades ha presentado este jueves de forma detallada el cronograma que regirá el acceso a los centros educativos de Baleares para el próximo curso académico 2026-2027. Bajo el nuevo marco normativo de la orden única, el proceso se divide fundamentalmente en dos periodos: el de adscripción, dirigido a alumnos que cambian de etapa entre centros vinculados, y el de admisión, para quienes solicitan plaza por primera vez o desean cambiar de centro. Este calendario, que arranca oficialmente en marzo, busca facilitar la planificación de las familias mediante un sistema de gestión telemática preferente.

El proceso de adscripción será el primero en ponerse en marcha. Para las etapas de Primaria, Educación Especial, ESO y Bachillerato las solicitudes se presentarán del 26 de marzo al 1 de abril. Una vez presentadas las solicitudes, la puntuación provisional se hará pública el 27 de abril, abriendo un periodo de reclamaciones del 28 al 30 de abril, con la publicación de las listas definitivas prevista para el 8 de mayo.

Calendario de adscripción. / CAIB

Admisión 0-3 años

Una de las etapas que genera mayor expectación es la de 0 a 3 años, especialmente tras el anuncio de la posibilidad de solicitar plaza para niños no natos. El periodo de presentación de solicitudes de admisión para 0-3 comenzará el 13 de abril y finalizará el 21 de abril. Los listados con la puntuación provisional se darán a conocer el 15 de mayo, y tras un breve periodo de reclamaciones entre el 18 y el 20 de mayo, las listas definitivas se publicarán el 29 de mayo.

La formalización de la matrícula para estos alumnos más pequeños deberá realizarse entre el 1 y el 12 de junio. La directora general de Planificación y Gestión Educativas, Catalina Ginart, ha recordado que para los casos de niños no natos, el requisito indispensable es la presentación de un certificado médico con la fecha prevista de parto, aunque la incorporación al centro solo será efectiva a partir de las 17 semanas de vida, coincidiendo con el fin de los permisos de maternidad y paternidad.

Infantil, Primaria y Secundaria

Para las familias que busquen plaza en el segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años), Primaria, Educación Especial o ESO a través del proceso de admisión ordinario, el plazo de solicitud será del 4 al 14 de mayo. El calendario administrativo para estos niveles educativos avanza de forma paralela: las puntuaciones provisionales se publicarán el 1 de junio y las definitivas el 19 de junio, tras resolver las reclamaciones presentadas entre el 2 y el 4 de junio.

La matriculación final para estos alumnos se ha distribuido de manera escalonada "para evitar saturaciones administrativas". De este modo, el periodo de matrícula para Educación Infantil se establece del 22 al 26 de junio, mientras que para Primaria y Educación Especial el plazo se alarga hasta el 29 de junio. En el caso de los alumnos de ESO, el periodo de matriculación comenzará el 25 de junio y terminará el 1 de julio.

Calendario específico para Bachillerato

Bachillerato cuenta con los plazos más tardíos dentro de la planificación de la Conselleria, permitiendo así que los alumnos finalicen sus evaluaciones correspondientes antes de realizar el trámite. En el proceso de admisión, la presentación de solicitudes se realizará entre el 19 y el 25 de junio. La puntuación provisional no se conocerá hasta el 6 de julio, y las listas definitivas de admitidos se publicarán el 15 de julio.

Finalmente, el periodo de matriculación para los estudiantes de esta etapa educativa, tanto en el proceso de adscripción como en el de admisión, se ha fijado entre el 16 y el 20 de julio. Con este diseño, la Conselleria pretende que "las familias tengan un único marco de escolarización para todas las etapas, unificando criterios y simplificando los trámites administrativos mediante el uso de herramientas digitales que permitan una gestión más ágil y eficiente", ha matizado el conseller Antoni Vera.