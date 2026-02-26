Baleares limitará el acceso a las ayudas sociales a inmigrantes en situación irregular

Baleares limitará el acceso a las ayudas sociales a los inmigrantes que se encuentren en situación irregular. Así lo ha confirmado esta mañana la presidenta del Govern, Marga Prohens, haciendo alusión al cumplimiento del acuerdo de presupuestos firmado entre PP y Vox el año pasado. De esta forma, para acceder a este tipo de prestaciones por parte de los extranjeros irregulares se pedirán 3 años de residencia legal en Baleares. "Cuando recibes una ayuda tienes que poder demostrar un arraigo a esta tierra. Nosotros defendemos una inmigración regulada, que viene a aportar y trabajar. Ayudas sociales sí, fraude en las ayudas sociales no", determina Prohens.

Otro de los puntos recogidos en el acuerdo entre PP y Vox es el de establecer un mínimo de tres años de residencia para la ayuda de emancipación a extutelados. Según ha explicado la líder popular, esta es una medida "no solo para frenar el efecto llamada, sino que es la garantía de que el recurso de emancipación se aprovechará con un menor que está en el sistema y que ha seguido todo un proceso y acompañamiento". Asimismo, Prohens también reivindica que una de las acciones que ha llevado a cabo su Ejecutivo es la de "poner orden con la falta de control que había en la RESOGA".

Ley de Aceleración de Proyectos

De esta forma, PP y Vox ultiman los detalles para incluir ambas propuestas vía enmienda a la Ley de Aceleración de Proyectos Estratégicos del Govern. "Tenemos un pacto con Vox que ya anunciamos cuando se aprobó la ley de proyectos residenciales y aceleración donde hay toda una serie de políticas que compartimos ambos partidos para minimizar el efecto llamada. Es lo que cumpliremos porque el Govern siempre cumple con lo pactado", expresa la presidenta.

"Frenar el efecto llamada"

Prohens ha reivindicado la necesidad de aplicar ambas medidas en Baleares para "frenar el efecto llamada" que provocan las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez. "Forma parte de una política muy clara desde el Govern que es la de frenar el efecto llamada. Cuanto más efecto llamada provoquen las políticas de Pedro Sánchez más medidas tendremos que tomar nosotros. Son más de 300 personas las que han llegado en las últimas horas a las costas de Baleares de las cuales no tenemos ninguna información. No sabemos si están en las carpas, si se han ido quiénes son, a qué vienen. Es una situación de indefensión tan grande que nos obliga a tomar medidas contra este efecto llamada", destaca la líder popular.