En Baleares se compró una vivienda cada 36 minutos en 2025: así fue el año del récord inmobiliario

Baleares cerró 2025 con 14.525 compraventas de vivienda, lo que equivale a una operación cada 36 minutos y 11 segundos de media a lo largo del año, según el cálculo realizado por Fotocasa a partir de los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La cifra sitúa a las islas en un mercado muy activo pese a la limitada disponibilidad de suelo, un elemento especialmente relevante en Mallorca, donde la presión sobre la oferta suele ser mayor.

La vivienda usada se situó como el el gran motor del mercado insular. Del total de compraventas, unas 11.522 (un 79.3%) eran viviendas de segunda mano, mientras que la obra nueva solo representó un 20,7,% con 3.003 operaciones Destaca también que, del total de operaciones realizadas el pasado año, solo 230 fueron de vivienda protegida.

Año de récord

El balance llega en un año especialmente intenso en toda España. Según el estudio de Fotocasa , en 2025 se cerraron 714.237 compraventas en el conjunto del país, el mayor volumen desde 2007, lo que equivale a una vivienda cada 44 segundos.

Baleares registró 14.525 compraventas de viviendas en 2025 / EPE

Estas cifras históricas de compraventas vienen acompañadas con otro récord: el de los precios. El mercado de compraventa de vivienda arranca 2026 con una continuada tendencia ascendente e incrementos interanuales de precios en todas las comunidades autónomas, especialmente en Baleares, donde están un 72,7% por encima de los máximos históricos alcanzados en el pico de la burbuja inmobiliaria.

Madrid y Barcelona lideran el ranking

En ese escenario de récord, se observa una clara polarización del mercado en torno a los grandes núcleos económicos y turísticos. Madrid se consolida como el epicentro de la actividad, liderando el ranking nacional, con 81.681 operaciones. De este modo, en la capital se compró una vivienda cada 6 minutos y medio.

En segunda posición le sigue de cerca Barcelona, que cerró el ejercicio 2025 con 73.412 operaciones, lo que supone una compraventa de vivienda cada 7 minutos.

Noticias relacionadas

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido

Baleares aparece en los puestos altos de la tabla, como uno de los territorios donde el mercado mantiene un ritmo elevado y donde, además, el debate sobre el precio de la vivienda gana protagonismo por el comportamiento al alza que describe el índice de Fotocasa.