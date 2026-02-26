ADEMA presenta en Palma un centro de investigación en Odontología y Nutrición Humana

El centro universitario ADEMA ha presentado este jueves en Palma el nuevo Centre d'Investigació Universitària de Mallorca, ubicado en la avenida Jaime III. El espacio, situado en pleno centro de la ciudad, integra actividades de investigación, formación de posgrado y doctorado, así como práctica clínica avanzada en los ámbitos de la Odontología y la Nutrición Humana y Dietética.

Según ha explicado la entidad, el objetivo es reforzar la captación de talento investigador y consolidar un nodo de colaboración interuniversitaria con proyección nacional e internacional, en línea con la diversificación económica de Baleares. Al acto de presentación han asistido representantes institucionales, entidades sociales y empresas del sector sanitario, además de ONG y responsables municipales del área de Bienestar Social.

El nuevo equipamiento cuenta con una superficie aproximada de 450 metros cuadrados y ha sido concebido para concentrar en un mismo espacio docencia especializada, actividad científica y práctica profesional. También dispondrá de un punto de información para futuros estudiantes interesados en la oferta formativa y los procesos de acceso.

En el ámbito académico, el centro acogerá la actividad práctica de másteres en Odontología, entre ellos un programa centrado en Odontología Digital, que incorpora tecnologías como inteligencia artificial aplicada al diagnóstico, simulación virtual, sistemas CAD-CAM y herramientas de magnificación clínica. La formación estará impartida por profesorado de perfil internacional, según la institución.

En cuanto a la investigación, una de las líneas destacadas es la detección precoz del cáncer oral mediante inteligencia artificial aplicada al análisis de imágenes médicas. Este trabajo se complementa con estudios sobre biomarcadores en saliva como posible herramienta diagnóstica no invasiva. Asimismo, se desarrollan proyectos relacionados con redes neuronales para la detección temprana de patologías y con software de simulación médica en 3D.

El centro colabora también con el Health Living Lab del Hospital Universitario Son Espases en iniciativas de simulación háptica, orientadas, entre otros ámbitos, al abordaje del cáncer colorrectal. Además, participa en proyectos europeos vinculados a nuevas metodologías de aprendizaje basadas en simulación y entornos inmersivos.

En el plano internacional, ADEMA forma parte de un ensayo clínico de fase III para el desarrollo de un fármaco de uso odontológico junto a instituciones universitarias y hospitalarias de Estados Unidos y la Unión Europea. El proyecto implica a profesionales de distintas disciplinas sanitarias de Baleares.

La investigación en Nutrición Humana y Dietética constituye otra de las áreas de trabajo. Entre los proyectos en marcha figuran estudios sobre dieta antioxidante (proyecto AOX), ayuno intermitente y actividad física, así como análisis sobre el impacto de la dieta mediterránea en enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad o las patologías cardiovasculares.

En el ámbito de la transferencia tecnológica, la entidad ha registrado diversas patentes en los últimos años, entre ellas dispositivos desarrollados durante la pandemia de la COVID-19 y herramientas orientadas a mejorar la precisión en cirugía implantológica y diagnóstico intraoral.