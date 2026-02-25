Estos son los precios de la vivienda que explican que el Govern bonifique casas más caras en Ibiza que en Mallorca

El Govern ha decidido elevar el precio máximo de los pisos que van a ser bonificados en el impuesto de transmisiones patrimoniales, especialmente en el caso de los adquiridos por jóvenes menores de 30 años o por personas con una discapacidad igual o superior al 33%, medida que entrará en vigor a mediados de marzo pero con efecto retroactivo a día 1 de ese mes. Sin embargo, ese incremento va a ser mucho más notable en el caso de Ibiza y Formentera, más limitado en Mallorca y nulo en el caso de Menorca, al menos en esta primera fase., tal y como ha adelantado Diario de Mallorca.

La explicación de estas diferencias, según ha apuntado el vicepresidente y conseller de Hacienda, Antoni Costa, radica en los datos aportados por el observatorio balear de la vivienda respecto al valor medio de los inmuebles que se venden en las islas y que evidencia las enormes diferencias que se registran en cada una de ellas.

Hay que recordar que la norma actualmente en vigor contempla que la compra de una primera residencia cuyo precio no supere los 270.151 euros puede disfrutar de bonificaciones en el citado tributo, de forma que no haya que pagar ni un euro en el caso de los dos colectivos antes señalados, o disfrutar de diferentes descuentos en el resto de compradores.

Antoni Costa, vicepresidente y conseller de Hacienda / B. Ramón

La evidencia de que ese valor se había quedado corto debido al fuerte encarecimiento de la vivienda en Baleares ha hecho que desde el Govern se haya optado por revisar esta cuantía, con el objetivo de que pisos más caros puedan beneficiarse también de esa ayuda.

Precios por islas

Para ello, se ha hecho un análisis del precio medio de las compras realizadas en las islas en viviendas de 90 metros cuadrados para aplicar la posibilidad de elevar el citado tope desde los 270.151 euros actuales hasta un máximo de 378.212 euros, importe este último que solo se alcanzará en Ibiza y Formentera, quedando situado en los 307.089 euros en Mallorca, mientras que en Menorca no se aplicarán cambios.

La razón radica en esos precios medios pagados en las operaciones realizadas en cada isla en 2024. Según los datos del observatorio de la vivienda, este valor medio fue en Mallorca de 307.089 euros, casi un 14% más que el importe máximo que se había marcado hasta ahora, lo que explica que el Govern opte por fijar en esa cifra el nuevo límite con bonificaciones en la isla.

En el caso de Menorca, el precio medio que se paga por esos 90 metros cuadrados es de 232.776 euros, en este caso un 14% menos que el límite actualmente en vigor. Dado que no existe la intención de rebajar este último, eso explica que en esta isla se opte por mantener el valor máximo bonificable en los actuales 270.151 euros.

La situación de Ibiza es bien diferente. Aquí se determina que el importe medio que se paga por una vivienda de 90 metros cuadrados es de 459.135 euros, es decir, un 70% más que el tope fijado para las bonificaciones.

Más duro es el caso de Formentera, donde el desembolso medio es de 594.495 euros, o lo que es lo mismo, un 120% más que el máximo que se puede bonificar.

Eso explica que en las dos Pitiüses se haya optado por llegar al máximo permitido por la legislación balear, y elevar un 40%, hasta los 378212 euros, ese precio máximo.

Los nuevos topes con los precios máximos se aplicarán en las casas compradas desde el 1 de marzo / B. Ramón

Hay que recordar que con estos cambios solo se bonificarán los primeros 270.151 euros, y que el resto del precio hasta alcanzar el nuevo tope máximo deberá de tributar con un tipo del 8% en el impuesto de transmisiones.

Costa ha señalado que estos datos explican los nuevos topes, y que la decisión se ha tomado con base en estos criterios técnicos, y no políticos.

Segunda fase

Tal y como ha adelantado también Diario de Mallorca, el Govern llevará al Parlament una propuesta para que antes del verano apruebe un nuevo aumento de ese precio máximo en Mallorca y Menorca para situarlo finalmente en los 331.859 euros, aunque en este caso sin efecto retroactivo a día 1 de marzo, como sí sucede con los incrementos anteriores,

El motivo es que no queden fuera de estas ayudas las viviendas de precio limitado (VPL) que ha creado el actual Ejecutivo autonómico, ya que en su categoría más elevada (municipios más caros y máxima eficiencia energética) su valor queda por encima del límite máximo que en marzo se va a fijar para las dos islas.