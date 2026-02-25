Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El teniente coronel mallorquín ayudante de Milans del Bosch "se limitó a pasar llamadas del Rey a su general"

El militar, mano derecha de Milans del Bosch en la región militar de Valencia, aseguró que del día 23 de febrero de 1981 "apenas sabía nada"

El general Jaime MIlasn del Bosch

El general Jaime MIlasn del Bosch / EUROPA PRESS

EP

Palma

El teniente coronel mallorquín Pedro Mas Oliver, que fue mano derecha del teniente general Jaime Milans del Bosch, al cargo de la región militar de Valencia en febrero de 1981, la noche del Golpe de Estado "se limitó a pasar llamadas del Rey a su general".

Así lo dijo él mismo en la sesión del 18 de marzo de 1982 de la vista oral 2/81 del Consejo Supremo de Justicia Militar, uno de los documentos sobre el 23F que han sido desclasificados este miércoles.

En la transcripción de la vista, el militar aseguró que del día 23 de febrero de 1981 "apenas sabía nada". Según el documento conocido hoy y que recoge su declaración, "no asistió a las reuniones, no colaboró en la redacción del bando ni en las órdenes y se limitó a pasar las llamadas del Rey a su general".

Mas Oliver tampoco supo nada del manifiesto del Congreso en el que militares expresaban su malestar y que le leído por teléfono por el que fuera procurador Juan García Carrés, el único civil procesado.

Según Mas Oliver, Milans del Bosch no quiso conocer los detalles que pretendía darle Tejero sobre la forma de tomar el Congreso.

En aquella vista, el mallorquín aseguro además que el grupo de tenientes coroneles era un grupo "muy violento" y que no admitía a generales. Según contó, el 10 de enero de aquel año los generales Alfonso Armada y Milans del Bosch mantuvieron una comida a solas durante unas dos horas en Valencia.

Mas Oliver también reveló que tres días antes del Golpe, el 20 de febrero, le llamó un enlace diciendo que había un comandante que estaba "empujando" a Tejero. Al día siguiente se confirmó que se trataba del comandante José Luis Cortina.

TEMAS

  • 23F
  • militares
  • Golpe de Estado
Baleària obtiene un beneficio de 63 millones en 2025, más del doble que el año anterior

Los perros terapéuticos llegan por primera vez a un hospital público de Baleares para mejorar la recuperación de pacientes

Mallorca fue el retiro de Tejero

Meliá supera por primera vez los 200 millones al ganar un 23,5% más en 2025

Las praderas de posidonia de Baleares aprueban el examen: Solo el 17% se encuentran en un estado deficiente

Un informe del CESID vinculó al exgobernador de Baleares Carlos de Meer con un posible "golpe de mano" tras el 23F

El PP lleva al Parlament su rechazo a la regularización de inmigrantes
