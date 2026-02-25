Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere Tejero23F BalearesViolación MenorDesalojo Cárcel PalmaVenta Vivienda No ResidentesSuicidio Residente MIRDespido Arrasate
instagramlinkedin

TC rechaza recurso de Baleares contra amnistía y acepta aspectos menores del de Cantabria

Archivo - Exterior del Tribunal Constitucional.

Archivo - Exterior del Tribunal Constitucional. / Carlos Luján - Europa Press - Archivo

EFE

Madrid

El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado el recurso presentado por Baleares contra la ley de amnistía, al tiempo que ha aceptado algunos aspectos menores y técnicos del interpuesto por Cantabria, sin anular los artículos a los que afectan.

En concreto, ante el recurso de Cantabria, el TC ha determinado que algunos preceptos no se rigen por una ley orgánica, que para aprobarse o modificarse necesita de mayoría absoluta, sino por una ordinaria, que requiere de mayoría simple.

Así, el TC considera que los preceptos que proyectan la amnistía sobre la responsabilidad administrativa y contable (artículo 3) y los que regulan efectos no penales, normas de competencia y procedimiento (artículos del 5 al 16) no están comprendidos en la reserva de ley orgánica.

Esta estimación parcial no anula los preceptos afectados, según indica el Tribunal Constitucional en un comunicado este miércoles respecto a esta sentencia, que ha tenido como ponente a Inmaculada Montalbán y cuenta con cuatro votos particulares, los de los magistrados Ricardo Enríquez Sancho, Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejel Jorquera y César Tolosa Tribiño.

El resto de "tachas de inconstitucionalidad" señaladas por el recurso de Cantabria han sido desestimadas, como la impugnación del conjunto de la ley con el argumento de que era incompatible con la Constitución o con los principios de la igualdad y separación de poderes han sido rechazadas.

También hay aspectos recurridos, como el ámbito temporal o la asimetría en la concreción de la norma, que excluyó a quienes cometieron delitos para oponerse al procés, fueron ya modificados por el Tribunal Constitucional en la sentencia que avaló la ley de amnistía el año en respuesta a un recurso del PP.

Además, el Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso presentado por Baleares contra esta normativa en una sentencia que de nuevo cuenta con el voto particular de los magistrados Enríquez Sancho, Arnaldo Alcubilla, Espejel Jorquera y Tolosa Tribiño.

Este recurso también impugnaba el conjunto de la norma o el artículo 1, ya modificado. Además, Baleares recurrió el artículo que dotaba de carácter urgente a las decisiones judiciales en aplicación de la amnistía, pero el Constitucional rechaza esta queja y no ve una vulneración del principio de igualdad, sino que lo considera parte del margen con el que el legislador configura las normas.

En los últimos meses, el Tribunal Constitucional ha desestimado los recursos de la Xunta de Galicia, la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla y León.

Noticias relacionadas y más

De esta forma, y aun con el ajuste técnico hecho a partir del recurso de Cantabria, el TC ha reiterado el aval a la amnistía que dio en las sentencias en las que rechazó el recurso del PP y las cuestiones de inconstitucionalidad que elevó el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

TEMAS

  • TC
  • Amnistía
  • Baleares
  • Tribunal Constitucional
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El 70% de los trabajadores fijos discontinuos de Mallorca ya han sido llamados para iniciar la temporada
  2. Sentencia contundente en Mallorca: Imponen a una okupa una orden de alejamiento de la casa donde lleva casi dos años viviendo
  3. Un empresario de Mallorca al que le piden ocho años de cárcel: “No sabía que no se pagaban las cuotas de la Seguridad Social, esto era cosa de la gestoría”
  4. Condenado el empresario Miguel Pascual a nueve meses de cárcel por la muerte de seis tortugas al talar un monte en Mallorca
  5. El Consell de Mallorca va a instalar cámaras para la lectura de matrículas de coches
  6. Llevan a juicio a un administrador mallorquín por estafar a los dueños kuwaitíes de las fincas de Capocorb, Betlem y ses Planes
  7. Los futuros directores de hotel formados en Mallorca ya vuelan al mundo: 'Me voy a Punta Cana seis meses con prácticas pagadas
  8. Incidente en directo en IB3: un supuesto 'therian' irrumpe con insultos de 'Perro Sánchez, hijo de puta' y gestos obscenos

Aena invertirá más de 600 millones en el aeropuerto de Palma hasta 2031 y mantiene el parque solar en Son Bonet

Aena invertirá más de 600 millones en el aeropuerto de Palma hasta 2031 y mantiene el parque solar en Son Bonet

TC rechaza recurso de Baleares contra amnistía y acepta aspectos menores del de Cantabria

TC rechaza recurso de Baleares contra amnistía y acepta aspectos menores del de Cantabria

Baleària obtiene un beneficio de 63 millones en 2025, más del doble que el año anterior

Baleària obtiene un beneficio de 63 millones en 2025, más del doble que el año anterior

Los perros terapéuticos llegan por primera vez a un hospital público de Baleares para mejorar la recuperación de pacientes

Los perros terapéuticos llegan por primera vez a un hospital público de Baleares para mejorar la recuperación de pacientes

Mallorca fue el retiro de Tejero

Mallorca fue el retiro de Tejero

Meliá supera por primera vez los 200 millones al ganar un 23,5% más en 2025

Meliá supera por primera vez los 200 millones al ganar un 23,5% más en 2025

El teniente coronel mallorquín ayudante de Milans del Bosch "se limitó a pasar llamadas del Rey a su general"

Las praderas de posidonia de Baleares aprueban el examen: Solo el 17% se encuentran en un estado deficiente

Las praderas de posidonia de Baleares aprueban el examen: Solo el 17% se encuentran en un estado deficiente
Tracking Pixel Contents