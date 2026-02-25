El sistema de receta electrónica vuelve a fallar y obliga a dispensar medicamentos de forma manual en las farmacias de Baleares

El nuevo sistema de receta electrónica del Ib-Salut ha vuelto a registrar problemas técnicos este miércoles, apenas dos días después de su puesta en marcha y después del fallo generalizado que el pasado lunes impidió dispensar medicamentos en las farmacias de Baleares.

Según han confirmado a este diario fuentes del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Baleares (COFIB), la incidencia no ha bloqueado esta vez la dispensación de fármacos, pero sí ha obligado a las farmacias a trabajar de forma manual, lo que está ralentizando la atención a los pacientes.

El problema se ha producido después de una actualización del programa que se ha realizado esta noche para corregir errores detectados desde la implantación del nuevo sistema. Aunque las farmacias podían dispensar medicación, persistían fallos internos relacionados, entre otros aspectos, con la emisión de justificantes y procesos administrativos. Después de aplicar esta actualización, el sistema ha vuelto a caerse a primera hora de esta mañana.

Ante la situación, el COFIB ha solicitado activar el protocolo previsto para este tipo de incidencias. De este modo, las farmacias pueden seguir dispensando medicamentos, pero sin utilizar la tarjeta sanitaria, introduciendo manualmente los datos del paciente y su número de identificación. El procedimiento permite mantener el servicio, pero a un ritmo más lento del habitual.

Uno de los principales inconvenientes afecta a los pensionistas, ya que en algunos casos, al introducir sus datos, el sistema no aplica automáticamente el descuento que les corresponde en la medicación, lo que está generando más incidencias.

El nuevo sistema de receta electrónica, llamado SIGMA (que sustituye al anterior programa RELE después de más de dos décadas) ya sufrió una caída generalizada el lunes, coincidiendo con su primer día operativo, lo que impidió durante horas retirar medicamentos en prácticamente todas las farmacias del archipiélago.

Aunque aquella incidencia quedó resuelta esa misma tarde y el servicio volvió a la normalidad, los problemas técnicos continúan apenas dos días después de su implantación.