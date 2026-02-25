Los rótulos de las calles de Ibiza no serán bilingües: todos en catalán

Los rótulos de las calles de Ibiza no serán bilingües. Será únicamente en catalán. Así lo ha anunciado este martes la asociación Fem-ho en Català, que presentó un recurso contra la licitación de los nuevos rótulos de las calles de Vila, que iban a ser bilingües. Según ellos, el pasado 5 de febrero les notificaron la resolución del Ayuntamiento de Ibiza: "A partir de nuestros argumentos legales, los técnicos jurídicos y lingüísticos de la corporación habían analizado el caso y aceptaron nuestro posicionamiento: hacer rótulos bilingües es ilegal", recalcan desde el colectivo.

Los diseños que había propuesto con anterioridad el Consistorio iban todos con denominaciones en formato bilingüe como "carrer-calle", "passeig-paseo", "avinguda-avenida", etc. A raíz del recurso, los carteles quedaron obsoletos y el Ayuntamiento volverá a convocar una nueva licitación "con los rótulos plenamente en catalán, tal y como obliga la normativa vigente", expresan desde la asociación: "No existe ninguna situación sociolingüística extraordinaria que pueda justificar una desviación tan evidente de la norma. Tenemos que tener en cuenta que ya hace cuarenta años que se empezaron a instalar los primeros rótulos indicadores de calles y vías en catalán. No debe haber ningún municipio en las Islas Baleares que no los tenga normalizados. Ibiza hubiese devenido una anomalía en el paisaje lingüístico insular si no lo hubiésemos parado".

Foto de una fachada de la calle de Lleó con un rótulo bilingüe / Fem-ho en Català

Qué argumentos exponen

Fem-ho en Català expone en el recurso que tiene como finalidad "la defensa y la normalización de la lengua catalana, promover el uso correcto de esta por parte de las administraciones públicas", y con ese fin, arguyen que "la utilización sistemática de denominaciones bilingües en la rotulación municipal es contraria al principio de normalización lingüística y comporta una reducción de espacios de uso habitual de la lengua catalana".

La entidad alega en el recurso que, gracias a la Ley de Normalización Lingüística (LNL), se contempla el uso normalizado del catalán para la rotulación de las calles. Según la propia ley: "La rotulación pública se hará en lengua catalana", y contempla dentro de esta, en caso de necesidad, que se pueda acompañar de signos gráficos que faciliten su comprensión a los no catalanoparlantes.

Además, en el recurso también hacen notar que el propio Ayuntamiento en el reglamento municipal de normalización lingüística del 1992 expuso: "Todos los rótulos e indicadores situados en las vías públicas que dependan del Ayuntamiento de Ibiza y destinados a informar a los transeúntes y los conductores se deben redactar en catalán. Los rótulos que ya están en catalán, pero que son incorrectos, se deben sustituir por los correctos". A raíz de este reglamento, la asociación manifiesta que el Consistorio "decidió que la rotulación situada en las vías públicas será únicamente en lengua catalana. Además, cuando se añade el matiz que los rótulos que ya están en catalán, pero incorrectamente se deben sustituir, se refuerza la idea que los rótulos bilingües (que ya están en catalán, pero juntamente con otra lengua), deben de ser sustituidos por otros".

Según el Estatut d'Autonomia de Baleares, la comunidad autónoma tiene competencia exclusiva en toponimia. Dado que la LNL contempla que los topónimos de las Baleares tienen como única forma oficial la catalana y que esta "no solo hará referencia a los nombres de los municipios", sino también a los nombres urbanos e interurbanos: "Dado que el nombre genérico de las vías es una parte elemental del topónimo, este también debe estar únicamente en lengua catalana", mantiene la asociación.

Suspensión cautelar de la rotulación

El recurso sirvió para la suspensión cautelar de la rotulación, Fem-ho en Català explica: "Dado que una eventual estimación de este recurso podría implicar el cambio del diseño de los rótulos que se pretenden instalar y la resolución del recurso podría ser posterior a la licitación de este suministro, se considera necesario que cautelarmente se suspenda el acto que impugnamos". Consideran que la suspensión cautelar es necesaria para evitar "perjuicios de imposible o difícil reparación", alegan en este sentido que la empresa contratista ya hubiese empezado a producir los rótulos, si se cambiaba su diseño a favor del recurso al alza presentado, "podría causar pérdidas económicas a la adjudicataria".

Añaden, a su vez: "La aceptación de esta suspensión no perjudicaría el interés general dado que ya existe rotulación de los nombres de las calles y vías de Vila y, por tanto, la población no quedaría desamparada y podría orientarse perfectamente. Por otro lado, como es evidente, no podemos decir que sea una licitación que pueda tener carácter urgente o que haga referencia a servicios esenciales básicos".

Finalmente, dada la positiva suspensión cautelar y resolución a su favor, desde la asociación afirman: "Nos alegramos de que el Ayuntamiento de Ibiza haya escuchado nuestra demanda y que sus técnicos la hayan avalado. Els carrers seran carrers i les avingudes seran avingudes. Clar i català".