Las praderas de posidonia de Baleares aprueban el examen: Solo el 17% se encuentran en un estado deficiente

El Govern balear ha presentado los resultados de la campaña 2025 de la Red Posidonia, que confirman una tendencia general de estabilidad y mejora en el estado de las praderas de posidonia oceánica del archipiélago.

Según los datos publicados por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, el 56% de las estaciones analizadas presentan un estado "bueno" o"muy buen", mientras que solo el 17% se encuentran en condición "deficiente" o "mala", frente al 25% registrado en el 2023. Entre las que se encuentran en peor estado, la memoria cita s'Estanyol, en Mallorca, y Talamanca, Cala Vadella, es Caló, Cala d'Hort y Porroig, en Ibiza.

El conseller Joan Simonet ha destacado que "casi seis de cada diez estaciones muestran un buen estado de conservación y, en la mayoría de los puntos, la posidonia se mantiene estable o mejora". Simonet ha subrayado que los resultados "permiten identificar áreas prioritarias para reforzar la protección y consolidar la tendencia positiva".

El programa, ejecutado por la empresa pública Tragsatec, tiene como objetivo evaluar la evolución a largo plazo de las praderas mediante indicadores científicos homogéneos. En la campaña de 2025 se tomaron datos en 34 de las 46 estaciones de la red, distribuidas por todo el archipiélago, analizando la densidad de hojas, la microcobertura, la proporción de posidonia muerta, la presencia de algas invasoras y la temperatura del agua.

Algas invasoras, en claro descenso

Los resultados reflejan que la cobertura lineal de posidonia presentó tendencias negativas solo en el 15 % de los puntos, manteniéndose estable en el resto. Asimismo, la frecuencia y diversidad de algas invasoras continúa en descenso: la especie Caulerpa cylindracea, habitual en otros años, solo fue detectada en un punto de muestreo.

Durante 2026, el Govern reforzará el control en los puntos con resultados menos favorables y completará los registros de temperatura del agua para evaluar el impacto de las olas de calor marinas.

Además, el seguimiento adicional realizado en 18 puntos degradados del suroeste de Ibiza por el GEN-GOB muestra que, aunque persisten algunas tendencias desfavorables, la mayoría de las estaciones mantienen su estabilidad.

En la campaña de 2025 participaron siete clubes y centros de buceo voluntarios, con un total de 78 personas, además de una veintena de entidades colaboradoras e instituciones públicas, entre ellas el Observatorio Socioambiental de Menorca, IbizaPreservation, Salvem sa Badia de Portmany, diversos ayuntamientos y la Reserva Marina del Llevant de Mallorca – Cala Rajada.

El Govern concluye que la consolidación del seguimiento científico y la cooperación entre administraciones y voluntariado son claves para la conservación de la posidonia de uno de los principales activos ambientales del archipiélago balear.