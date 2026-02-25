El PP lleva al Parlament su rechazo a la regularización de inmigrantes

El PP llevará al Parlament su rechazo a la regularización de inmigrantes del Gobierno Central a través de una Proposición No de Ley (PNL) que se debatirá la próxima semana en el pleno de la Cámara. Los populares argumentan que el Ejecutivo de Pedro Sánchez impone a Baleares "el reparto de menores a un sistema que ya sufre una sobreocupación del 1.000%, tensionando todavía más unos servicios públicos que están al límite”.

"Dar papeles no es integrar. Integrar es garantizar empleo, vivienda, idioma y convivencia. Y hoy Baleares no tiene capacidad para hacerlo", expresa el portavoz del PP, Sebastià Sagreras. Asimismo, también firma que "regularizar de manera masiva e indiscriminada no resuelve el problema, lo multiplica: genera falsas expectativas, refuerza el negocio de las mafias y lanza el mensaje de que entrar irregularmente puede tener premio”. “Y eso es profundamente injusto para quienes han cumplido la ley”, destaca Sagreras.

El portavoz de los populares alerta de la grave crisis migratoria que está viviendo Baleares después de que, en menos de 48 horas, hayan llegado a las islas más de 300 inmigrantes irregulares, al menos 15 de ellos menores, en 15 pateras. "No se trata de un dato aislado, sino de la confirmación de una presión migratoria constante que nuestras islas ya no pueden asumir", detalla Sagreras.

Vox no aclara su voto

Por su parte, la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, no ha querido adelantar el sentido del voto de su grupo y se ha emplazado al próximo lunes, cuando haya tenido tiempo de estudiar la iniciativa. "Si está dentro de los que son los postulados de Vox la apoyaremos, aunque critiquemos que nos están copiando el discurso para tener el protagonismo", expresa Cañadas.

"No hay diferencia entre PP y Vox"

En el caso de la oposición, los partidos se han mostrado en contra de esta iniciativa. En el caso del PSIB-PSOE, su prtavoz adjunto Marc Pons señala que "ya no hay diferencia entre PP y Vox" en política migratoria.

"Esta PNL la podría firmar Vox, no hay diferencias en el discurso entre uno y otro. Esta estrategia no les está saliendo bien, porque por mucho que se lancen a ocupar el espacio de nunca obtendrán los resultados que esperan", indica Pons.

En una línea similar se ha expresado el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, quien considera que la iniciativa del PP es "un claro intento de criminalizar" a las personas migrantes y de seguir en una "competición absurda y xenófoba con Vox". "Creo que se equivocan, y les recomendaría leer los resultados de Aragón. Entre el original y la copia, la gente siempre elegirá al original", expresa.