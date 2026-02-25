Los perros terapéuticos llegan por primera vez a un hospital público de Baleares para mejorar la recuperación de pacientes

Los pacientes ingresados en el Hospital Joan March ya reciben unas visitas muy especiales: las de Piña y Sweetie, dos perras entrenadas para terapia, que participan desde esta semana en el primer programa de intervenciones asistidas con animales implantado en un hospital público de Baleares. Son sesiones terapéuticas estructuradas dirigidas a pacientes ingresados durante periodos medios o largos, con el objetivo de mejorar su bienestar emocional, social y cognitivo durante la hospitalización.

El programa se desarrolla en grupos reducidos de ocho pacientes que, cada quince días, interactúan con los animales mediante juegos, ejercicios y actividades guiadas por profesionales sanitarios y especialistas en terapia asistida. La iniciativa la ha impulsado la Fundación S’Hort Vell, que ofrece proyectos educativos y terapéuticos con animales, y está financiada por la Fundación 'la Caixa' con una subvención anual de 10.000 euros.

Combatir la soledad

El Joan March es un hospital de media y larga estancia, donde los pacientes permanecen ingresados de media cerca de un mes, ha explicado la supervisora de Cronicidad, María José Ríos, en una rueda de prensa esta mañana. Estas intervenciones buscan romper la rutina hospitalaria y generar estímulos emocionales positivos que complementen la rehabilitación física: "Hay un impacto muy positivo a nivel emocional, físico y relacional. Mejora la experiencia del paciente y también la de sus familias", ha señalado.

FOTOS | Los perros terapéuticos llegan a la sanidad pública de Baleares: así es una sesión en el Hospital Joan March / B. Ramon

Los participantes deben cumplir determinados criterios clínicos para participar en la terapia, como tener cierta movilidad, estabilidad médica y capacidad de interacción con el entorno. Ríos ha comentado que el equipo de sanitarios revisa previamente a cada usuario para garantizar que la actividad se pueda llevar a cabo. El programa implica coordinar a las enfermeras, personal asistencial y una terapeuta ocupacional.

Los responsables han recordado que las intervenciones asistidas con perros cuentan con el respaldo científico internacional. Varios estudios señalan que este tipo de terapias contribuyen a reducir la ansiedad, el estrés y la sensación de aislamiento asociada al ingreso hospitalario, además de favorecer estados de ánimo positivos y estimular funciones cognitivas como la atención o la memoria.

La consellera de Salud, Manuela García, ha destacado que la interacción con los animales ayuda también desde el punto de vista físico: "Se han demostrado beneficios como la disminución de la tensión arterial y de la frecuencia cardíaca, generando un estado general de bienestar que facilita la recuperación", ha apuntado.

El proyecto tendrá inicialmente una duración de dos años, si bien se evaluará dentro de un año para analizar el impacto que ha tenido sobre los pacientes y estudiar su posible continuidad o extensión a otros centros públicos.

Las protagonistas de la sesión de esta mañana han sido Piña, una ejemplar de Labrador retriever, y Sweetie, una Cavalier, ambas de cuatro años y con experiencia previa en otros hospitales, residencias o centros educativos. El gerente de la Fundación S’Hort Vell, Jacob Gil, ha comentado que los perros se seleccionan principalmente por su carácter y antes de participar en las terapias pasan meses acostumbrándose al contacto constante con personas: "El entrenamiento consiste sobre todo en convivir a diario con gente y aprender a trabajar en entornos sanitarios, por eso escogemos a razas de perro que se caracterizan por ser más tranquilos y cariñosos", ha señalado Gil.

Además, intentan mantener siempre a los mismos animales con cada grupo porque favorece la creación de vínculo con los pacientes, excepto los cachorros, que van rotando para que aprendan de los perros adultos, ha subrayado el gerente de s'Hort Vell. Ahora mismo la Fundación cuenta con 14 perros de terapia y también trabaja en distintos tipos de tratamiento con caballos.

"Los animales me hacen feliz"

Entre las usuarias que han participado en la sesión de esta mañana estaba Catalina Morell, de 78 años, ingresada en el Joan March y amante de los animales. Para ella, la llegada de los perros se ha convertido en uno de los momentos más esperados de la semana: "Los animales me hacen muy feliz, me ponen contenta", asegura. "Me gusta jugar con ellas, acariciarlas… Piña y Sweetie son muy cariñosas. Me siento mejor cuando vienen", concluye.

Ese efecto emocional inmediato es precisamente uno de los objetivos del programa: introducir estímulos positivos dentro del proceso asistencial y humanizar la estancia hospitalaria de pacientes que pasan semanas alejados de su entorno habitual. Después de la puesta en marcha del programa, la conselleria de Salud no descarta extender este modelo a otros hospitales públicos de Baleares si los resultados confirman los beneficios que ya se han observado en esta primera experiencia.