El periodista mallorquín Joan Pla intentó frenar a Tejero llamando a su mujer y a su hijo la noche del 23-F

Los papeles desclasificados del juicio por el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 revelan el rol que desempeñó el periodista mallorquín Joan Pla durante las horas críticas del asalto al Congreso de los Diputados. Según consta en la nota informativa de la sesión celebrada el 19 de abril de 1982, Pla declaró como testigo y detalló las gestiones personales que realizó para intentar convencer al teniente coronel Antonio Tejero de que desistiera de su acción.

Pla, que compareció a petición de las defensas, explicó que conocía desde hacía años a José García Carrés y que trataba a Tejero desde la etapa en la que dirigía el diario El Imparcial, cuando impulsó una campaña de apoyo para que la Guardia Civil continuara siendo un cuerpo militar. Esa relación previa le permitió mantener conversaciones con el propio Tejero durante la jornada del golpe.

La llamada a la familia de Tejero

En su testimonio, Pla relató que, tras conocer el fracaso de las gestiones del general Alfonso Armada para reconducir la situación, decidió intentar una vía distinta: contactar con la familia del teniente coronel. Según declaró, llamó a la esposa de Tejero para pedirle que acudiera al Congreso con la esperanza de que su presencia pudiera hacerle recapacitar.

Sin embargo, en el segundo intento de conversación telefónica no logró hablar con ella. Quien descolgó el teléfono fue el hijo del guardia civil, que también se negó a acompañarle al Congreso. De esta forma, la iniciativa quedó frustrada.

El documento no detalla el contenido exacto de las palabras intercambiadas, pero sí deja constancia de la intención de Pla: persuadir a Tejero para que depusiera su actitud cuando ya era evidente que la intentona no contaba con el respaldo esperado.

Noticias relacionadas

Mediación

La declaración dibuja a Joan Pla como un intermediario que, en las horas más inciertas del 23-F, trató de utilizar su relación personal con los implicados para buscar una salida. También mantuvo conversaciones con García Carrés, quien —según el testimonio— le reprochó sus gestiones y le indicó que no podía entretenerse porque estaba recibiendo llamadas de capitanes generales.