El Obispado de Mallorca ofrece ayuda a los residentes de la antigua cárcel de Palma

El Obispado de Mallorca tiende la mano a los más necesitados a las cerca de 200 personas que actualmente sobreviven en condiciones precarias en la antigua cárcel de Palma convertida en un asentamiento chabolista. Por el momento, no hay ninguna medida concreta cerrada, aunque sí existe el compromiso de colaborar para buscar soluciones individualizadas.

El Ayuntamiento de Palma ha iniciado este miércoles un censo para identificar a los ocupantes y notificarles el desalojo, acelerado tras los incendios registrados en los últimos días. El Consistorio justifica la medida por las condiciones insalubres del edificio y el "serio riesgo para su seguridad y para la seguridad pública en la zona".

A primera hora de la mañana, varios agentes de la Policía Local han establecido un control en los accesos de la antigua cárcel de Palma para conocer el número exacto de residentes. Los ocupantes iban saliendo del recinto para acudir a sus trabajos mientras los agentes les identificaban. Algunos han partido temprano y regresarán más tarde a lo que, hoy por hoy, es su hogar.

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet, asegura que el Consistorio trabaja para evitar que nadie pase una sola noche a la intemperie, en coordinación con otras instituciones como el Obispado de Mallorca y el Ejército, que han ofrecido instalaciones alternativas: "Buscamos cualquier sitio digno, hemos pensado en infinidad de ellos para entidades humanitarias. Pretendemos que nadie muera asfixiado".

Este mismo miércoles, ha explicado, hay prevista una reunión con representantes del Obispado de Mallorca para ver cuántas habitaciones podría poner a disposición de las personas que viven en la antigua cárcel: "Hay una situación crítica que ha ido degenerando en los últimos años y necesitamos una acción conjunta también para resolverlo".