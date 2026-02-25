Memòria Democràtica de Mallorca, 20 años luchando por la justicia que merecen los represaliados del franquismo

Tuvieron una infancia distinta al resto de niños de Mallorca. No sabían la razón de esta marginación, hasta que un día descubrieron que eran los descendientes de los represaliados durante la dictadura franquista, es decir, las personas que fueron asesinadas por posicionarse en contra del régimen fascista.

Desde entonces ha pasado mucho tiempo y precisamente ayer se cumplieron 20 años desde que un grupo de estos familiares de desaparecidos decidieron unirse y de esta forma se creo la Asociación Memòria Democràtica de Mallorca. Un movimiento social que pretende reconocer y rendir el homenaje que se merecen a las miles de víctimas de la dictadura en Mallorca, cuyos restos se lanzaron a fosas comunes y muchas de ellas todavía no habían sido localizados.

Del grupo de 17 personas que impulsaron esta asociación, en estos momentos solo sobreviven tres. Sin embargo, la tarea continúa y si bien se han conseguido alcanzar algunos de los propósitos que se marcaron al inicio de este proyecto, como por ejemplo la localización de cuerpos enterrados en las fosas comunes, otros objetivos todavía no se han cumplido.

Con motivo de este especial aniversario, la asociación ha creado una serie de premios que pretenden recuperar la historia tras finalizar la guerra civil y contarla desde la posición de los que perdieron la guerra, es decir, los derrotados, para que se conozca y no se olvide nunca las represalias que atrajo el régimen franquista para miles de mallorquines que se posicionaron a favor de la república.

De los fundadores de la asociación solo tres de ellos continúan con vida / .

Maria Antònia Oliver, la portavoz de esta asociación, explicó las enormes dificultades que han tenido que superar durante estas dos últimas décadas para que se reconozca el valor y se les otorgue la categoría que merecen a estas miles de personas que fueron torturadas y algunas de ellas asesinadas después de terminar la guerra.

Oliver recordó la primera exhumación que se realizó en el cementerio de Sant Joan, sin autorización y con la ayuda de unos voluntarios, para localizar los restos de personas desaparecidas. Se encontraron tres cadáveres. Después, ya con el respaldo político, se han ido realizando exhumaciones en otros cementerios, sobre todo en el de Porreres, Inca y Son Coletes de Manacor. Se llegaron a localizar hasta 250 cuerpos de víctimas asesinadas y muchas de ellas aparecieron con disparos en la cabeza.

No todas estas víctimas han sido identificadas, salvo 60 de ellas a través de pruebas comparadas con el ADN de sus familias aún vivos. El resto, o bien no se pudo localizar a ningún familiar, o los restos estaban tan deteriorados que era imposible coger muestras de ADN. Todo este material está bajo la protección del Govern.

Todavía hay mucho trabajo por delante, como resaltó Oliver, porque hay muchas familias que continuan sin saber dónde están enterrados sus seres queridos asesinados durante el franquismo. De hecho, en el cementerio de Palma se enterraron a muchas de estas personas represaliadas, pero no se han podido levantar las fosas para identificarlas y entregarlas a sus familias.

“El objetivo de este proyecto no es solo recuperar los cuerpos. Se debe seguir creando una conciencia de lo que realmente pasó, porque la historia fue escrita por los vencedores de la guerra y no se conoce la otra parte de la historia”, lamentó Guillem Mir, socio de la asociación, cuyo abuelo fue asesinado, aunque ha tenido la fortuna de localizar sus restos.

Los integrantes de esta asociación no están contentos con los nuevos acontecimientos políticos de Baleares, sobre todo por la derogación de la ley de memoria que apoyan PP y Vox. Maria Antònia Oliver aseguró que en estos momentos no existe ningún canal de relación con el Govern y lamentó que se ha dejado de luchar para conseguir que todas las familias tengan el derecho a enterrar a sus seres que fueron asesinados tras la guerra civil. “¿Qué tipo de mal puede hacer nuestra asociación, que solo pretendemos que no se olvide la historia?”, lamentó la portavoz, que agradeció la implicación que siguen manteniendo los herederos de los familiares asesinados.

La asociación ha impulsados la búsqueda e identificación de las víctimas / s

Oliver también recordó que Memòria de Mallorca fue la primera asociación en España que presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional, exigiendo que se investigaran todos los asesinatos cometidos durante el franquismo. Esta denuncia, a la que después se sumaron otras asociaciones, fue aceptada a trámite por el juez Garzón. Sin embargo, el avance del caso fue muy breve y ningún asesino llegó a sentarse en el banquillo.

Con motivo de los 20 años desde la creación de la asociación, este año se han impulsado hasta ocho premios que se entregarán a finales de año. Se trata de los premios Jaime Bueno a la memoria democrática y los derechos humanos; premio Pere Capellà a la memoria y a la educación; premio Josep Massot i Muntaner a la memoria y a la investigación; premio Pilar Sánchez, a la memoria y políticas públicas; premio Aurora Picornell a la memoria y al activismo social; premio Matilde Landa a la memoria y resistencia y premio Maria Vaquer a la memoria, el arte y la divulgación.

El premio Jaime Bueno se dedica al abogado que estuvo al lado de la asociación desde su creación, que falleció hace pocos meses. El resto de premios están dedicados a destacados personajes que fueron perseguidas e incluso asesinados durante el régimen franquista.

La asociación destaca también el premio Pere Capellà, ya que su objetivo es recuperar la historia, a la vez que se pretende fomentar la reflexión crítica, la investigación y la expresión artística alrededor de la memoria democrática. Este premio supone transmitir los valores como la justicia, la libertad, la paz y el respecto a los derechos humanos.

La asociación pretende que sean los alumnos de las etapas de ESO, bachillerato y formación profesional los que se impliquen en este proyecto. Se elegirá al mejor trabajo y se premiará al alumno y al centro donde estudia. Las bases del premio incluyen varias modalidades, desde la investigación escrita, la creación literaria, la dramatización, la creación músical y el trabajo artístico como puede ser fotografía o pintura, entre otros. Tos los trabajos deberán centrarse en aspectos relacionados con la memoria democrática.