Médicos y residentes de Mallorca, de luto tras el suicidio de un MIR

Médicos, residentes y estudiantes de medicina de Mallorca han expresado públicamente su apoyo al comunicado difundido por la Asociación Mir España tras el suicidio de un médico interno residente. El mensaje, compartido de forma masiva en redes sociales por profesionales sanitarios de las islas, ha generado una respuesta colectiva marcada por el duelo y la preocupación por las condiciones laborales del colectivo.

El texto difundido por la asociación comienza con una declaración que ha resonado entre los profesionales: “Hoy los MIR estamos de luto. Un residente se ha quitado la vida. El suicidio existe, también entre médicos. Mirar hacia otro lado no lo evita”. La publicación ha sido replicada por decenas de perfiles vinculados al ámbito sanitario balear, desde estudiantes hasta especialistas en activo, que han mostrado su solidaridad con la familia del fallecido.

Un mensaje que pone el foco en la salud mental

El comunicado difundido por la asociación ha trasladado cifras que, según el colectivo, reflejan el impacto emocional que sufren muchos médicos en formación. El texto señala que una amplia mayoría de profesionales jóvenes presenta síntomas compatibles con burnout, que una parte significativa de residentes experimenta síntomas depresivos y que también existen casos de ideación suicida.

Junto a estos datos, el mensaje subraya la carga asistencial como uno de los factores que agravan la situación emocional. La denuncia alude a jornadas laborales extensas, guardias frecuentes y dificultades para la conciliación personal, en un contexto que, según la asociación, sitúa a España entre los países europeos con mayor exigencia laboral para los médicos internos residentes.

Reacción en la comunidad médica balear

La difusión del comunicado ha tenido una respuesta inmediata entre profesionales sanitarios de las islas, que han compartido el mensaje acompañado de expresiones de duelo y de llamamientos a visibilizar el sufrimiento psicológico dentro de la profesión. El texto concluye con una muestra de apoyo a la familia del residente fallecido, una frase que ha sido repetida en múltiples publicaciones: “Todo nuestro apoyo y cariño a su familia”.

Llamamiento a pedir ayuda ante el sufrimiento emocional

Junto al mensaje de denuncia, profesionales sanitarios de Mallorca han recordado la importancia de buscar apoyo ante situaciones de malestar psicológico. En España está disponible el teléfono 024, una línea gratuita, confidencial y operativa las 24 horas para la atención a la conducta suicida, destinada a ofrecer apoyo inmediato y orientación profesional.