Médicos del Mundo denuncia la "falta grave de previsión" de Cort ante el desalojo de la antigua cárcel de Palma: "Se van a quedar en la calle"

Médicos del Mundo Baleares ha denunciado la "grave falta de previsión y planificación" del Ayuntamiento de Palma ante el inminente desalojo de la antigua cárcel, donde residen centenares de personas en situación de vulnerabilidad que ya han mostrado su preocupación e incertidumbre sobre dónde podrán vivir tras abandonar el recinto.

La organización ha advertido en un comunicado que más de 250 personas podrían quedar "sin alojamiento ni recursos de acogida adecuados". También han alertado del impacto social y sanitario que puede tener la medida si se ejecuta sin alternativas previas.

Según la entidad, el último recuento realizado en 2025 situaba en unas 250 las personas que viven en la antigua prisión, muchas de ellas con problemas de salud física y mental, enfermedades crónicas o procesos terapéuticos en marcha: "Podrían quedarse en la calle", avisan.

Con todo, Médicos del Mundo critica que, pese a la magnitud del desalojo, no se ha producido un aumento proporcional de plazas de primera acogida ni se han habilitado recursos habitacionales suficientes para absorber la demanda que generará la salida de los residentes de este espacio.

De ejecutarse en las condiciones actuales, advierte la ONG, estas personas quedarían "abocadas a una realidad marcada por la inseguridad", con el riesgo añadido de interrumpir tratamientos médicos y procesos de inclusión social, además de un posible deterioro acelerado de su estado de salud.

La entidad subraya que el sinhogarismo no solo supone una "vulneración del derecho a una vivienda digna", sino que también implica un "retroceso en los avances logrados en materia de salud comunitaria e inclusión social", además de generar "un coste humano y social mucho mayor" que el que tendría la adopción de soluciones preventivas.

El comunicado también alerta de que la situación se ve agravada por las bajas temperaturas propias de esta época del año, que incrementan el riesgo de enfermedades respiratorias, complicaciones médicas y situaciones de emergencia vital, especialmente entre personas con patologías previas o condiciones de salud frágiles.

Ante este escenario, Médicos del Mundo ha instado al Ayuntamiento de Palma a actuar con carácter urgente y asumir su "responsabilidad institucional", habilitando alternativas habitacionales dignas antes de ejecutar el desalojo.

En caso contrario, la organización pide aplazar la actuación hasta garantizar una solución estable que proteja los derechos fundamentales de las personas afectadas y evite, según advierte, la generación de una emergencia social que "todavía es prevenible mediante voluntad política y planificación responsable".