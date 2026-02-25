Mallorca fue el retiro de Tejero

El mallorquín Antonio Pascual Galmés era capitán general de Cataluña el 23F. En sus palabras, Milans le llamó aquella noche para sumarlo al golpe de Armada, pero se desmarcó de inmediato. Otras versiones auscultan una mayor tibieza, pero la calculada indiferencia de Mallorca no decayó el día de las pistolas desenfundadas. El gobernador civil Jacinto Ballesté, catalán y demócrata, colocó efectivos policiales a las puertas de las sedes de los partidos políticos. Lluís Piña, a la sazón secretario general de UCD, descolgó el teléfono:

-Jacinto, ¿para qué nos has enviado a la policía?.

-De momento, para protegeros.

«De momento» es la mejor síntesis imaginable del 23F, un balance surgido de la misma Mallorca equidistante que con el tiempo se convertiría en el retiro veraniego dorado del golpista Antonio Tejero. Hoteleros de Alcúdia le acondicionaron un apartamento decorado con símbolos inequívocos, donde el exteniente coronel disfrutaba de sus vacaciones. Cada año se celebraba un banquete para homenajear al ilustre invitado, con los vivas de ordenanza y asistencia de mandos señalados de las fuerzas del orden.

¿Una isla de ultraderecha? Quizá, un destino turístico que nunca ha discutido la procedencia de sus visitantes. El pasado verano, el etarra Mikel Antza aplazó una cita en la Audiencia Nacional sobre el asesinato de Gregorio Ordóñez, porque estaba de vacaciones en Mallorca. Ninguno de los hoteleros que votan a Vox enarcaron una ceja, este puerto franco solo mide a las personas por su dinero, no por su procedencia. Por eso cuesta encontrar imágenes heroicas del 23F, salvo quizás al alcalde Ramon Aguiló impasible aquel lunes en su despacho de Cort, ajeno al ruido y la furia.