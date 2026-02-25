Un informe del CESID vinculó al exgobernador de Baleares Carlos de Meer con un posible "golpe de mano" tras el 23F

Un informe del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), fechado el 14 de abril de 1981, vinculó al coronel Carlos de Meer y Ribera, gobernador civil de Baleares entre mayo de 1974 y enero de 1976, con un grupo de mandos militares y civiles armados que, según los servicios de inteligencia, podían estar en disposición de impulsar "alguna acción o golpe de mano" semanas después del intento de golpe del 23 de febrero.

La nota, identificada con la referencia "C/DI3/6320", lleva por asunto "Relaciones entre algunos militares y paisanos armados" y refleja que, dos meses después del asalto al Congreso, el CESID seguía analizando la posible articulación de estructuras paralelas capaces de intentar una nueva operación desestabilizadora.

La mención a Carlos de Meer

En ese contexto de relaciones cruzadas, el documento menciona los contactos mantenidos por el entonces teniente coronel Carlos de Meer, destinado en el Gobierno Militar de Madrid, con otros mandos bajo observación.

El informe señala expresamente que los contactos recientes entre Carlos de Meer y el coronel Garchitorena "constituyen un cuadro preocupante", en la medida en que podrían facilitar la aproximación entre los distintos grupos descritos.

Aunque la nota no atribuye a De Meer la organización directa de ninguna acción, sí lo sitúa dentro del perímetro de análisis de los servicios de inteligencia en relación con la "supuesta preparación de un golpe de mano" posterior al 23F.

El documento refleja que el CESID no daba por cerrada la amenaza tras el fracaso del asalto al Congreso y vigilaba posibles estructuras capaces de reactivarse.

Assiego, civiles armados y conexiones militares

El documento sitúa en el centro de las preocupaciones a José Antonio Assiego, descrito como "actual promotor del nuevo sindicato Acción Sindicalista Nacional del Trabajo (ASNT)", al que atribuye el control de "unos 40 hombres profesionales de la ruptura de huelgas por la violencia y habitualmente armados".

El informe sostiene que Assiego estaba "relacionado con un Coronel del Ejército, Grupo B, destinado en el Gobierno Militar de Madrid, llamado Ricardo Garchitorena, del cual recibe instrucciones". Añade que en la noche del 23 de febrero Assiego "estuvo preparado para salir a la calle al frente de varias decenas de paisanos armados" y que la persona de la que esperaba recibir la orden era "precisamente, el citado Coronel Garchitorena".

El texto no describe que esa salida llegara a producirse, pero deja constancia de que el dispositivo civil estaba, según la información manejada por el CESID, activado y a la espera de instrucciones militares.

Garchitorena y la hipótesis de un nuevo movimiento

La nota va más allá y señala que el coronel Ricardo Garchitorena "tuvo una actuación dudosa durante el intento de golpe de estado", habiéndose "especulado con la posibilidad de que hubiera intentado hacerse con el control del Gobierno Militar apoyado por un grupo de paisanos armados".

Entre los nombres que aparecen vinculados a ese entorno figura el sargento primero Juan Montero Ramírez, ya relacionado "con anterioridad al Coronel Garchitorena en la creación de grupos armados para actuar en el País Vasco", y que, según el informe, se encontraba en contacto con Assiego.

El análisis del CESID advierte que los contactos entre estos núcleos "constituyen un cuadro preocupante", especialmente por la eventual convergencia entre un grupo descrito como "más inteligente y con mayor capacidad de organización" y otro "más violento" que podría contar con "verdaderos pistoleros, en orden a la realización de alguna acción o golpe de mano".

De Meer

Carlos de Meer nació en Valladolid el 28 de mayo de 1928 y falleció el 29 de abril de 2020. Fue el número uno de su promoción en la Academia General Militar y completó su formación con estudios de Arquitectura Técnica, Matemáticas, Derecho, Ciencias Económicas, Ciencias Políticas y Sociología. También ejerció como profesor en la Universidad Complutense. El apellido De Meer ha vuelto a la actualidad por ser el abuelo de Rocío de Meer, diputada de Vox en el Congreso.

Durante su carrera estuvo destinado en el Regimiento de la Guardia del general Franco. Inició su trayectoria política como director de Gabinete del presidente del Gobierno Luis Carrero Blanco. Entre mayo de 1974 y enero de 1976 ocupó durante 23 meses el cargo de gobernador civil de Baleares, en la etapa final del franquismo. Al frente del Gobierno Civil de las Islas imprimió un estilo de fuerte autoridad y acentuó la represión contra los grupos antifranquistas en un contexto de creciente contestación al régimen.