Guillem Coll, presidente del Consell d’Estudiants de la UIB: «Luchamos por los derechos de las futuras generaciones de estudiantes, no por los nuestros»

"No luchamos por nosotros mismos, sino para los que vendrán después". Esta declaración de Aurora Picornell resume la máxima del Consell d’Estudiants de la UIB: Su función es servir y hacer llegar la voz de los cerca de 15.000 estudiantes de la universidad.

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha celebrado el acto oficial de toma de posesión de la nueva comisión permanente del Consell d’Estudiants, que estará presidida por Guillem Coll García. El doctorando en Biología afronta su tercera legislatura al frente del órgano de representación estudiantil y se la dedica a "todos los estudiantes que viven la universidad".

Entre las acciones impulsadas por el Consell, la medida estrella de esta legislatura es, sin duda, el tope en el precio del menú universitario. No obstante, el presidente del Consell d’Estudiants destaca que también hay acciones menos visibles, pero con un impacto directo en el día a día del alumnado: "Además de medidas como la inauguración de nuevos espacios o la limitación del precio del menú, también hemos impulsado la supresión de la cita previa obligatoria para acceder a servicios administrativos, la mejora de la compatibilidad entre estudios y trabajo, y la actualización de la normativa universitaria", explica Coll.

Guillem Coll, presidente del Consell d'Estudiants de la UIB. / A.Costa

"Estar en el Consell d'Estudiants comporta muchísimo trabajo: llamadas constantes, revisión de normativa y un aprendizaje brutal. Negociar con el Govern o abordar cuestiones normativas son cosas que, como universitario, no esperas tener que hacer", asegura Coll.

Coll admite que la negociación institucional implica cesiones: "No hace falta tener buena sintonía con las instituciones, sino cordialidad. El arte de negociar significa que hablan dos partes y que ninguna queda totalmente satisfecha. Nos hubiera gustado que el menú bajara más o que se devolviera el importe de las segundas matrículas a quienes aprueban, pero hay voluntad de diálogo", explica.

Coll defiende que el Consell d'Estudiants debe mantener una posición independiente. "Debe ser apolítico y hablar con todas las instituciones". Recuerda que inició su etapa como representante durante el Ejecutivo de Francina Armengol y accedió a la presidencia con el cambio de Govern: La relación institucional ha sido prácticamente la misma. Puede haber más afinidad personal con unos u otros, pero el Consell debe mantener interlocución con todos".

De cara a este año, Guillem Coll sitúa como principal objetivo la renovación de los estatutos de la universidad. "Son como la constitución de la UIB y se actualizan cada 20, 30 o incluso 50 años", explica Coll, que asegura que este trabajo marcará el futuro de varias generaciones de estudiantes: "Debemos aprovechar esta oportunidad para consolidar derechos para los estudiantes".

Por último, el presidente del Consell d’Estudiants reconoce que su generación no disfrutará de los frutos de su trabajo, pero subraya el carácter altruista de esta labor, ya que los cambios se consolidan al cabo de dos o tres años, cuando los estudiantes ya han terminado su etapa universitaria: "Luchamos por los derechos de las futuras generaciones de estudiantes, no por los nuestros".