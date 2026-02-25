Vuelven los vuelos entre Mallorca y Zaragoza por menos de 15 euros
Ryanair recupera este popular destino de cara a la temporada de verano
El Aeropuerto de Palma sigue sumando nuevas rutas aéreas. Esta vez es la capital aragonesa: la aerolínea Ryanair ya ha puesto a la venta billetes para viajar desde Mallorca a Zaragoza a partir del próximo mes de marzo.
La compañía irlandesa recupera para la temporada de verano su vuelo con Zaragoza con tres frecuencias semanales a partir del 31 de marzo. Hasta la capital de Aragón se podrá viajar los martes, miércoles y sábado. Además, los billetes están a precios muy competitivos, como a principios de abril cuando se podrá volar hasta Zaragoza por 14,99 euros.
Cabe recordar que Vueling también conecta Zaragoza con Palma durante todo el año.
