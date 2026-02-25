Galardones
El CESAG reconoce a Michal Pazderka y Judit Arbona
El director checo gana el III Festival de Documental Social y la estudiante, el XVI Premio de Periodismo Alberta Giménez
redacción
El director checo Michal Pazderka ha ganado el III Festival de Documental Social del Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG), y Judit Arbona, estudiante de 3º de Periodismo, el XVI Premio de Periodismo Alberta Giménez. Ambos cuentan con la colaboración de Fundación ‘la Caixa’ a través de Caixabank. Los galardones se entregaron ayer en un acto en el centro universitario, donde se proyectó una selección de los reportajes y documentales finalistas con presencia de los estudiantes de Periodismo, Comunicación Audiovisual o Publicidad y Relaciones Públicas, así como cerca de un centenar de alumnos de Bachillerato del Colegio Sant Josep Obrer y el IES Bendinat.
El primer premio de la categoría audiovisual, dotado con 1.000 euros, fue para Head Up to the Sunrise, del director Michal Pazderka, estudiante de la Film Academy Miroslav Ondricek (FAMO), en Pisek, República Checa.
El primer premio de la categoría escrita, dotado con 500 euros, fue para Judit Arbona por el reportaje Mediterráneo: travesía silenciosa hacia la promesa de un futuro mejor.
Este año se han presentado 231 trabajos de estudiantes de Comunicación de todo el mundo. Hay candidatos de 61 países diferentes.
