La cadena mallorquina Summum cierra otra alianza más: con el grupo alemán Schauinsland-Reisen crece en Mallorca y Canarias

Summum Hotel Group R2 Hotels ha cerrado otra alianza estratégica más para seguir en la senda de un crecimiento vertiginoso. La cadena mallorquina anuncia este miércoles la firma de un acuerdo con el grupo turístico alemán Schauinsland-Reisen, propietario de R2 Hotels, con lo que fortalece su presencia en Baleares y Canarias y suma doce establecimientos, hasta alcanzar 46 hoteles y 5.450 habitaciones.

Actualmente, R2 Hotels cuenta con un portfolio de 12 establecimientos distribuidos entre Mallorca (3 y otro proyecto en camino) Fuerteventura (7) y Lanzarote (1). La compañía, según se explica en una nota de prensa, dispone de una sólida estructura corporativa con base en Fuerteventura y destaca por su consolidación en el segmento vacacional internacional.

La alianza entre la compañía que lideran Carolina Quetglas y Javier Vich y el grupo alemán permitirá a R2 Hotels optimizar procesos, reforzar su capacidad de gestión y explorar nuevas oportunidades de expansión sin perder su identidad, se destaca.

"Estamos tremendamente satisfechos de desarrollar un proyecto a medio y largo plazo para potenciar el crecimiento de nuestra cadena hotelera R2 junto a socios hoteleros de total confianza”, declara Gerald Kassner, CEO de Schauinsland-Reisen. “Compartimos visión estratégica, profesionalidad y compromiso con la calidad, lo que nos permite afrontar esta nueva etapa con solidez y ambición”.

Por su parte, desde la dirección de Summum Hotel Group se destaca la relevancia de acompañar a R2 Hotels en esta nueva fase de consolidación y crecimiento, subrayando la afinidad estratégica y cultural entre ambas compañías, de corte familiar.

R2 Hotels y su matriz buscan impulsar un plan de desarrollo a medio y largo plazo que combine expansión, eficiencia operativa y consolidación de marca. Con el acuerdo con las familias Quetglas y Vich tendrán soporte en áreas estratégicas clave, lo que permitirá a la cadena alemana reforzar su competitividad en destinos de alta demanda turística y consolidar su modelo de gestión.