Aena invertirá más de 600 millones en el aeropuerto de Palma hasta 2031 y mantiene el parque solar en Son Bonet

Aena ha anunciado este jueves su propuesta de inversión para el aeropuerto de Palma incluida en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) para 2027-2031, asciende a 621,6 millones de euros. Una vez que la ampliación de la terminal ya estaba recogida en el anterior DORA (2002-2026), los próximos años se prevé llevar a cabo obras en la zona de vuelo y en el lado tierra. En Son Bonet se ha previsto una inversión de 7,9 millones de euros, frente a los 2,7 millones anteriores, que incluyen el desarrollo del controvertido parque solar que rechazan vecinos, ecologistas y el ayuntamiento de Marratxí. También se recoge la adecuación de la parcela para el nuevo centro de control, que pasará de Son Sant Joan a Son Bonet.

En cuanto a la subida de las tarifas aeroportuarias, que conllevará el encarecimiento de los billetes de avión, según advierten las aerolíneas, Aena quiere una aumento medio anual por pasajero de 35 céntimos en Son Sant Joan, y 25 céntimos en Son Bonet. El Govern es contrario a que se apliquen subidas en los aeropuertos de Baleares e incluso sigue defendiendo una rebaja.

El gestor aeroportuario informa de que en el caso de Son Sant Joan en el anterior DORA se invirtieron 424 millones para la remodelación del área terminal. Estas obras empezaron en octubre de 2022 y está previsto que terminen a finales de este año, incluyen además de la ampliación de la terminal la renovación de los módulos A y D o un nuevo aparcamiento. Así, a partir de 2027 comenzarán nuevas actuaciones y enumera brevemente en qué consistirán. En el campo de vuelo se señala la renovación de plataformas, pavimentos de pista y rodadura, calles de rodaje y pasarelas de embarque. Y en el lado tierra apunta a intervenciones en aparcamientos, urbanización (al parecer, serían remodelaciones en la parte exterior de la terminal en el área de llegadas y en la de salidas) y actuaciones con placas fotovoltaicas en las cubiertas de los aparcamientos.

Subida por debajo de la media

La empresa semipública también detalla su propuesta de subida de las tarifas aeroportuarias para el aeropuerto de Palma, el tercer de su red en España, tras los de Madrid y Barcelona y uno de los más rentables por su elevado tráfico. Aena propone un incremento medio anual por pasajero de 35 céntimos, que "se quedarían en 25 céntimos en caso de aplicarse los incentivos" que se ofrece a las compañías aéreas.

En Son Bonet la subida medio anual de las tarifas aeroportuarias es de 25 céntimos, 10 céntimos en caso de aplicarse los incentivos.

Este aumento para Son Sant Joan es inferior al que se contempla de media en toda la red de aeropuertos, pues la subida media anual que defiende Aena es de 43 céntimos por pasajero. Las pretensiones de Aena que justifica por su ola inversora hasta 2031 ha sido rechazada por la Asociación de Líneas Aéreas (ALA, que calcula que con la subida de tasas que pretende la empresa semipública pagarán 800 millones más por los servicios en los aeropuertos. Aena ha aprobado incrementar las tasas un 3,8 % anual, pero las compañías aéreas reclaman una bajada del 4,9 %. En caso contrario advierten de que subirán los vuelos.

Planes en Son Bonet

Por otro lado, en Son Bonet se ha previsto una inversión de 7,9 millones de euros, frente a los 2,7 millones que se incluyeron en el quinquenio 2022-2026. En los próximos cinco años se ejecutarán nuevos accesos y acometidas asociadas a la segregación de una parcela para permutarla por el actual centro de control ubicado dentro del recinto de Son Sant Joan y que se va a trasladar a Son Bonet

Otras actuaciones se llevarán a cabo en el campo de vuelos con la adecuación del pavimento y la ampliación de plataforma y mejoras en sistema de drenaje, de la seguridad con el vallado perimetral y mejoras en las oficinas en el lado aire. La compañía no renuncia a llevar a cabo su plan fotovoltaico: Aena destaca que mantiene su proyecto de una planta solar en Son Bonet, proyecto controvertido al que se han opuesto tanto el Ayuntamiento de Marratxí como organizaciones ecologistas y vecinos de la zona al considerar que priva de un espacio verde a la ciudadanía, y al que el Govern ha dado su beneplácito.

La compañía recuerda que su objetivo con las inversiones propuestas para el período 2027-2031, casi 13.000 millones de euros en todos los aeropuertos españoles —12.888 millones de euros, de los que 9.991 millones se corresponden con inversiones reguladas (no comerciales) — es dotar a la red de la capacidad necesaria para atender la demanda de tráfico futura y garantizar la seguridad y la sostenibilidad de las instalaciones, a la vez que se mantienen "tarifas competitivas. Todo ello para facilitar la movilidad y el crecimiento de los territorios que albergan los aeropuertos", añade la compañía que preside Maurici Lucena,

Tras la aprobación por el Consejo de Administración de Aena, el pasado 17 de febrero, la propuesta del DORA III se ha remitido a la Dirección General de Aviación Civil y a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC). También se presentará a los comités de coordinación aeroportuaria de las comunidades autónomas, que serán convocados por Aviación Civil para continuar su tramitación hasta el visto bueno del documento definitivo por el Consejo de Ministros que, como máximo, será el 30 de septiembre de este año.