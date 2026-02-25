Abre la primera clínica de Medicina del Estrés en Mallorca: "La salud mental está detrás de todas las enfermedades"

El estrés forma parte del día a día de buena parte de la población, pero cada vez más investigaciones apuntan a que sus efectos van más allá del malestar emocional. Bajo esta premisa, el médico Esteban Keklikian (Argentina, 1952) abrirá el próximo 1 de marzo en Palma la que define como la primera clínica especializada en Medicina del Estrés en la isla, un proyecto que presentará públicamente este jueves en una conferencia gratuita.

"El estrés está detrás de todas las enfermedades. Lo hemos normalizado y vivimos en un estado de alerta constante", sostiene el facultativo, que impartirá la charla 'El estrés, la pandemia del siglo XXI. Un viaje por la evolución del estrés: de la antigüedad a la ciencia actual' este jueves a las 19:00 horas en el Hotel Amic Horizonte.

El doctor, que ahora es pediatra neumólogo en el hospital Palmaplanas, explica que alrededor del 60% de la población española reconoce que el estrés afecta a su vida cotidiana y más del 70% afirma haber sufrido ansiedad o tensión emocional en el último año. Además, recuerda que organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertan desde hace años del impacto creciente de los trastornos relacionados con la salud mental y el estrés crónico.

Keklikian, formado en la Universidad de Buenos Aires y con especialización en Estados Unidos, ha desarrollado gran parte de su carrera como neumólogo pediátrico en la isla. Su interés por el estudio del estrés surge después de varias décadas de práctica clínica y del avance de las neurociencias en los últimos veinte años.

El doctor Esteban Keklikian en su consulta de Medicina del Estrés. / DM

Uno de los puntos que explicará en la conferencia es cómo la medicina "perdió la visión global del paciente" cuando en el siglo XX se fragmentó en especialidades: "Hoy sabemos que los sistemas nervioso, endocrino e inmunológico están profundamente conectados", asegura.

El enfoque que propone se basa en la psiconeuroinmunoendocrinología (PNIE), una disciplina que estudia precisamente esa interacción entre procesos psicológicos, actividad cerebral, hormonas y respuesta inmunitaria. Aunque no es una especialidad médica reconocida de forma independiente, sí se utiliza como marco de investigación en distintos ámbitos clínicos relacionados con el estrés y las enfermedades crónicas.

En la conferencia, el médico plantea recorrer la evolución histórica del concepto del estrés, desde la medicina clásica hasta la neurociencia actual, con el objetivo de explicar cómo reacciona el organismo ante situaciones prolongadas de tensión.

Una clínica centrada en el estrés crónico

El nuevo centro, ubicado en el número 1 del Camí de Son Rapinya, trabajará con un equipo multidisciplinar formado por el doctor, una psicóloga, una especialista en reeducación postural y una técnica. Según detalla Keklikian, primero se le hará una evaluación inicial al paciente, que incluya su historia clínica, analíticas y pruebas destinadas a descartar patologías médicas que puedan estar influyendo en el estado del paciente. "Si diagnosticamos una enfermedad concreta, se derivará al especialista correspondiente", afirma.

El programa combinará posteriormente intervención psicológica, educación en hábitos de vida y técnicas corporales orientadas a reducir la respuesta fisiológica al estrés, comenta el doctor. "El objetivo es entender cómo vive esa persona, cómo duerme, cómo trabaja y cómo responde su cuerpo. No tratamos solo síntomas aislados", añade.

Con todo, Keklikian insiste en diferenciar este planteamiento de propuestas no sanitarias que también se vinculan al bienestar personal: "Ofreceremos terapias con enfoque médico y base científica, porque el estrés es un factor transversal en todos los problemas de salud", subraya.

Aunque la relación directa entre estrés y enfermedad depende de múltiples factores, la evidencia científica sí ha demostrado que el estrés sostenido puede influir en trastornos cardiovasculares, digestivos, metabólicos o del sueño, además de empeorar patologías previas, recuerda el doctor.

En este sentido, Keklikian defiende que el reto pasa por incorporar la prevención y el cuidado psicológico dentro del abordaje habitual del paciente: "Cuidamos mucho el cuerpo, vamos al gimnasio, pero dedicamos muy poco tiempo a entrenar la mente", reflexiona.

La conferencia que ofrecerá el jueves servirá también como presentación de la nueva clínica y del tipo de pacientes a los que se dirige, especialmente personas con ansiedad persistente, fatiga, burnout laboral o síntomas físicos sin un diagnóstico: "La pregunta no es solo si alguien está enfermo, también es si puede vivir mejor y más feliz", concluye el médico.