Ya se puede veranearen marzo

El turismo es una economía de garrafón, pero los mallorquines deben agradecer que nadie esboce ya siquiera los famosos y falsos discursos de «diversificación de la economía». La única vía de ingresos acreditada en la isla es la ganadería intensiva de millones de extranjeros, que castigan con igual saña al medio natural y a los indígenas.

El termómetro del turismo se mide en la escala Celsius, y las predicciones avanzan para esta semana los primeros días con máximas de 20 grados. Esta temperatura decreta el final de la hibernación de los fijos discontinuos, y la apertura de la planta hotelera. Ya se puede veranear en marzo, y no han visto ustedes nada todavía, porque en 2027 se ocuparán las primeras tumbonas en febrero.

Un año atrás se hubiera hablado con naturalidad de la influencia del calentamiento global en la economía mallorquina, pero Trump abolió legalmente la semana pasada cualquier apelación al «cambio climático». Se acabaron los gases invernadero, el azar de los mercados define la economía y así sucesivamente hasta los 45 grados de agosto en Mallorca. ¿Se seguirán torturando los turistas en ese horno?

El discurso apolillado sobre la desestacionalización ha periclitado, el veraneo en marzo consiste en una mera aclimatación. Hasta el año pasado, la distribución del ganado ha obedecido al modelo tienda de campaña, donde era imprescindible que subieran los techos estivales para aumentar las cifras en los meses débiles. De nuevo, cuatro meses consecutivos de noches tropicales suponen una incógnita, y los veraneantes en abril o noviembre no suplirán nunca un presunto desplome en la canícula.

Mallorca reanudará en 2026 la paradoja de la Roma imperial, con la población aproximada de Palma y solo un diez por ciento de ciudadanos. Desde su insignificancia si no inexistencia, el Govern rezará para que una temporada intrascendente le permita repetir su vigente resultado electoral en mayo (verano) de 2027.