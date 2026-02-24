Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una veintena de alumnos de Baleares participan en la competición 'SpainSkills 2026'

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera,con los alumnos de Baleares que participarán en 'SpainSkills'.

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera,con los alumnos de Baleares que participarán en 'SpainSkills'. / CAIB

EP

Un total de 14 centros educativos y 21 alumnos de Baleares participarán en alguna de la veintena de modalidades de la competición 'SpainSkills 2026'.

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha asistido este martes a la gala inaugural de esta competición estatal, que arrancará el miércoles y se extenderá hasta el viernes.

El sábado será el turno de la entrega de medallas que, como el resto de acontecimientos, tendrá lugar en el recinto ferial de Ifema, en Madrid.

Según ha informado la Conselleria de Educación y Universidades, 'SpainSkills' es una competición de ámbito estatal que permite al alumnado de Formación Profesional mostrar sus conocimientos y habilidades prácticas.

En representación de Baleares participarán Xavier Llobet, del CIFP Juníper Serra, en reparación de carrocería; Joan Capó Pons, del IES Josep Maria Quadrado, en gontanería y calefacción; Alexandru Moldovan, del CIFP Politècnic de Llevant, en desarrollo web; y Hicham Belouali, del IES Arxiduc Lluís Salvador, en instalaciones eléctricas.

También participan Natalia Martínez Fernández, del IES Pasqual Calbó i Caldés, en floristería; Dayana Rayó Bermudo, del CIFP Francesc de Borja Moll, en peluquería; y Laura Salas Florit, del CIFP Joan Taix, en estética.

En tecnología del automóvil participará Simó Moranta Siquier, del CIFP Pau Casesnoves; en cocina, Àngela Font Ochogavía, del CIFP Juníper Serra; y en servicio de restaurante y bar, Claudia Granados Bohigas, también del CIFP Juníper Serra.

En pintura del automóvil competirá Sergi Llull Roca, del CIFP Politècnic de Llevant; y en jardinería paisajística participan Sebastià Seguí Ripoll y Sergi Ochogavía Vila, del CIFP Joan Taix.

  • Formación Profesional
  • Educación
  • Mallorca
