La UIB renueva la comisión permanente del Consell d’Estudiants: "Hay que ser muy cuidadosos con los proyectos de universidad privada que se quieren implantar en las Balears"

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha celebrado el acto oficial de toma de posesión de la nueva comisión permanente del Consejo de Estudiantes, que estará presidida por Guillem Coll García. Al acto han asistido representantes institucionales, miembros de la comisión saliente y de la nueva comisión, así como integrantes de la comunidad universitaria y representantes de asociaciones y consejos de estudiantes de otras universidades.

La nueva comisión permanente está integrada por Guillem Coll García, como presidente; Xin Wang Chen, vicepresidenta; Antoni Ponce Vidal, secretario; Emanuel Hegedus, tesorero; y Francisco Espín Ureña, Rubén Ventoso Romero, Salvador Castor Meca y Antoni Calafat Haro, como vocales. Cada uno de los miembros ha firmado el acta de toma de posesión y el rector, el doctor Jaume Carot, les ha hecho entrega del emblema de la UIB en reconocimiento de su nuevo cargo.

El acto se ha iniciado con el saludo institucional del rector y la intervención de Zoe Sintes, miembro de la comisión permanente saliente. Posteriormente, la secretaria general ha dado lectura a la resolución del Rectorado de 4 de febrero de 2026, por la que se hace pública la composición de la nueva comisión permanente del Consejo de Estudiantes.

Guillem Coll, que repite en el cargo, ha subrayado “la necesidad de ser muy cuidadosos con los proyectos de universidad privada que se quieren implantar en las Illes Balears” y ha pedido que “no perjudiquen a los estudiantes de la universidad pública ni a su formación, por ejemplo en las prácticas de las áreas de ciencias de la salud, en las que existe escasez de plazas”. Asimismo, ha añadido que “el Consejo de Estudiantes defenderá siempre un modelo de educación universitaria de calidad, vanguardista en la investigación, público y accesible”.

A continuación, han intervenido Pablo Magno Pezo, vicepresidente del Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE), máximo representante institucional estudiantil a nivel estatal, y el director general de Universidades, Investigación y Enseñanzas Artísticas Superiores del Govern de les Illes Balears, el doctor Sebastià Massanet. El rector de la UIB ha clausurado la sesión con un parlamento institucional en el que ha destacado la relevancia del Consejo de Estudiantes y la importancia de la participación estudiantil en la mejora de la vida universitaria.

También han asistido al acto la secretaria del Consejo Social, Catalina Palau; la vicerrectora de Estudiantes y Proyección Educativa, Cristina Moreno; la secretaria general, Irene Nadal; así como miembros del Consejo de Dirección, del Consejo de Gobierno y otros invitados institucionales.