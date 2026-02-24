Los sindicatos de la enseñanza concertada denuncian "mala fe" de Educación tras una convocatoria de última hora

La tensión entre la Conselleria de Educación y Universidades y el sector de la enseñanza concertada de Baleares ha alcanzado un nuevo punto de ebullición este martes. Lo que debía ser una jornada de protesta unificada a las puertas de la administración se ha convertido en una dura denuncia pública contra las formas de la Conselleria de Antoni Vera, a la que los sindicatos acusan de actuar con "mala fe" y una falta de respeto institucional sin precedentes.

La unidad de acción entre USO, STEI, FSIE, UGT y CCOO se mantiene firme tras recibir una convocatoria para la Mesa de la Enseñanza Concertada que consideran un movimiento puramente estratégico y falto de rigor. El conflicto, que venía gestándose desde principios de mes, estalló este lunes por la noche. Pasadas las ocho de la tarde, las organizaciones sindicales recibieron una notificación oficial para sentarse a negociar el próximo 5 de marzo a las 12.30 horas. Esta convocatoria incluye, según los sindicatos, los temas que figuraban en sus reivindicaciones, pero el momento elegido para enviarla —apenas unas horas antes de la concentración de delegados y afiliados prevista para hoy 24 de febrero— ha sido interpretado como una maniobra para desactivar la protesta y evitar la foto del descontento en las puertas de la Conselleria.

Desde el bloque sindical unitario, los representantes han sido tajantes al calificar este proceder. Consideran que realizar una convocatoria de este tipo "bajo presión y con nocturnidad no ayuda a generar la confianza necesaria para construir un espacio de diálogo serio". Para los sindicatos, estas actuaciones están hechas con "premeditación" y demuestran una "preocupante falta de voluntad real para realizar un trabajo riguroso". Según denuncian, la administración ha evitado durante meses abordar la revisión de los compromisos pendientes del Acuerdo de 2023, así como el inicio de la negociación de un nuevo marco normativo.

El muro del bloqueo institucional

El malestar de los docentes de la red concertada no es nuevo, pero la sensación de abandono ha crecido exponencialmente en las últimas semanas. Los sindicatos insisten en que el profesorado de este sector necesita "un proceso negociador que sea estable, que cuente con un calendario claro y, sobre todo, que tenga un contenido real que vaya más allá de las meras palabras". La "parálisis administrativa actual" -dicen- no solo "bloquea las mejoras laborales necesarias, sino que impide avanzar hacia la equiparación real con la enseñanza pública", una de las promesas que el colectivo siente que se ha quedado en el aire.

Durante meses, el sector ha denunciado que la Conselleria de Educación ha mantenido bloqueada la negociación de un nuevo acuerdo que permita actualizar las condiciones de trabajo en las islas. El agravamiento de la brecha sociolaboral respecto a los docentes de la red pública es una realidad que los sindicatos describen como "preocupante". Mientras en la pública se han materializado avances desde el inicio de la legislatura -detallan los sindicatos- en la concertada se encuentran con un muro de silencio que, según afirman, "repercute de manera directa en la calidad educativa que recibe el alumnado de sus centros".

La concentración anunciada para este martes, aunque marcada por el anuncio de la próxima reunión, ha servido para que los sindicatos exijan que la Mesa del 5 de marzo "no sea un simple trámite administrativo". Exigen que sirva para "afrontar con rigor y voluntad política el cumplimiento de los acuerdos ya firmados". Para los representantes de los trabajadores, ya no bastan las buenas intenciones; la administración "debe demostrar con hechos que existe una voluntad real de negociar" y de poner fin a un periodo de meses marcado por lo que consideran un "desprecio institucional hacia miles de profesionales".

Reclamaciones salariales en la enseñanza pública

Paralelamente a este conflicto en la concertada, el descontento también se manifiesta en otros frentes de la comunidad educativa. El sindicato ANPE ha vuelto a poner sobre la mesa la discriminación salarial que sufren los funcionarios interinos y en prácticas en Baleares. Según la organización, el archipiélago es la única región de España que mantiene una diferencia retributiva de 16 euros mensuales en el complemento de comunidad autónoma entre los funcionarios de carrera y aquellos que aún no han consolidado su plaza.

Esta brecha económica, que parece pequeña de forma mensual, supone -sostienen- "un agravio acumulado considerable". Para un funcionario en prácticas -explican- la pérdida salarial puede llegar a los 224 euros durante su primer año, mientras que en el caso de los docentes interinos, esta cifra puede escalar hasta los 1.344 euros tras seis años de servicio. ANPE ya ha iniciado acciones judiciales y ha presentado casi mil firmas para exigir la extensión de sentencia y que se unifique este complemento, eliminando lo que consideran una "injusticia" que ya ha sido resuelta en el resto del Estado.