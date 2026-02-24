Prohens defiende que "no había saturación turística" antes de 2015 en Baleares

La presidenta del Govern, Marga Prohens, defiende que la saturación turística en Baleares arrancó en 2015 con el Pacto de izquierdas. Así lo ha asegurado esta mañana durante el pleno celebrado en el Parlament en respuesta al diputado de Més per Menorca, Josep Castells. En este sentido, la líder popular argumenta que antes de la etapa de Francina Armengol "nadie hablaba de saturación" y reivindica que las islas "han llegado al límite de su capacidad".

"Ya dije que Baleares había llegado al límite de su capacidad, que necesitábamos cambiar el rumbo y el patrón de ocho años de crecimiento desbocado en estas islas. Ocho años donde ustedes dieron más de 115.000 plazas turísticas nuevas y donde escamparon como nunca la oferta ilegal. Antes de los ocho años del gobierno de izquierdas nadie hablaba de saturación en estas islas. ¿Sabe por qué? Porque no había Después de sus ocho años la saturación fue una tonica gracias a su politica", expresa Prohens en respuesta a la pregunta lanzada por Castells.

Contención

Asimismo, la presidenta del Govern ha destacado las medidas que ha llevado a cabo su Ejecutivo para apostar por la contención en las islas. "Hemos aprobado el primer decreto de contención turística que limita la capacidad de alojamiento, prohibido nuevas plazas en plurifamiliares, e intensificado la lucha contra la oferta ilegal. Los datos son los datos, el Índice de Presión Humana ha bajado por primera vez durante los meses de junio, julio y agosto y crecemos el doble en valor que en volumen. A diferencia de lo que hicieron ustedes durante ocho años, ahora si hay un Govern que si trabaja para la contención del turismo y por el bienestar de los residentes", destaca.

"No está dispuesta a luchar contra la masificación"

Por su parte, el diputado de Més per Menorca, Josep Castells, se ha mostrado muy crítica con Prohens, acusándola de "no estar dispuesta a luchar contra la masificación" en Baleares. "El Pacto por la Sostenibilidad no ha sido capaz de adoptar ninguna medida, querían subir el Impuesto de Turismo Sostenible y no lo han hecho, admitieron a trámite nuestra proposición de ley para limitar las fiestas ilegales y presentaron enmiendas y ahora es más facil que nunca hacer fiestas. ¿No se ha cansado de enredar a la gente? ¿Por qué no reconoce que no está disupuesta a luchar contra la masificación turística?".

Noticias relacionadas

"Si usted quiere que las islas estén masificadas y que se pueda construir por todo porque considera que es un mal menor, porque es su ideología o porque tiene compromisos con ciertos sectores económicos dígalo, es legítimo. Pero lo que no es legítimo en democracia es que usted diga una cosa y haga absolutamente la contraria", argumenta Castells.