Las pernoctaciones hoteleras suben en Baleares un 9,6 % en enero, pero bajan los precios

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Baleares crecieron un 9,6 % en enero --por encima del 3,4 % interanual en el país-- en comparación con el mismo mes del año anterior. En total ascendieron a 261.879 pernoctaciones, con lo que el archipiélago encadena tres meses de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los hoteles facturaron 93 euros de media por habitación ocupada, un 10 % menos que en el mismo mes hace un año, y los precios bajaron un 2,6 %, es la caída más acusada en España.

Mientras, en el conjunto estatal se alcanzaron el pasado enero las 17,3 millones de pernoctaciones, es la cifra más alta que se registra en este mes de toda la serie histórica del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Más turistas

En los hoteles de la comunidad se alojaron un 15,8 % más de turistas en enero que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 83.753 viajeros.

Por nacionalidad, 39.070 eran residentes en España, el 46,65%, mientras que 44.683 (53,35%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 24,5% y los extranjeros aumentaron un 9,2%.

Del total de pernoctaciones en Baleares, 75.510 las realizaron residentes en España (un 29 % %), mientras que 186.369 (71 %) fueron residentes en el extranjero.

La facturación media diaria por habitación (ADR) se situó en los 93,3 euros, lo que representa una bajada del 10,3 % interanual. Y el ingreso medio diario por habitación disponible (REvPAR), condicionado por la ocupación de los establecimientos, alcanzó 39,92 euros, con una caída del 17,8 %. En general, el índice de precios hoteleros bajó un 2,59% respecto al año anterior en Baleares. Es el descenso más acusado. De media en los hoteles españoles ese índice creció en enero un 4,3 % respecto al mismo mes de 2025

En total, en Baleares se alcanzó en enero una ocupación del 36,59% y el sector hotelero empleó a 4.804 personas (un incremento del 17,9 % interanual).