Ok Mobility pone en marcha un ERE que afectará a su plantilla en Mallorca

OK Mobility pone en marcha un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a su plantilla en Mallorca, donde la empresa de rent a car tiene su sede corporativa. Ha sido el propio consejero delegado, Othman Ktiri, quien se lo ha comunicado este martes a los trabajadores. El recorte será de al menos un 7 %, según avanzaba hace unos días la compañía al anunciar un nuevo plan estratégico con el que el grupo se va a centrar en los mercados del sur de Europa, toda vez que sus pérdidas se han disparado.

Como se acostumbra en OK Mobility ante los anuncios de relevancia, los trabajadores han sido convocados a reunirse en el hall central de la sede de la empresa, ubicada en el polígono de Son Castelló, en Palma, y el propio Ktiri explicaba que vienen recortes en la plantilla, formada por unos 800 empleados, de ellos alrededor de 200 en Mallorca. En los próximos días se constituirá el comité en representación de la plantilla para negociar con la empresa. Por ahora no ha transcendido si el recorte del 7 % se repartirá a nivel global o se circunscribe a la central en la isla.

Ok Mobility confirma a este diario su plan de recortes, que forma parte de la "nueva etapa estratégica" de la compañía. Se explica que, tras el cierre de sus operaciones en Alemania, su modelo de negocio pasa del crecimiento orgánico a otro híbrido y así hay países en los que las oficinas "orgánicas pasan a franquicias". Ese cambio se extiende, además de a Alemania, a Croacia, Grecia y Polonia.

Los despidos, "palanca clave"

Desde la propia compañía se anticipó a mediados de febrero, en un comunicado, que activaban un nuevo plan estratégico poniendo el foco en los destinos turísticos del sur de Europa "para fortalecer la rentabilidad, optimizar su modelo operativo y sentar las bases de una consolidación de negocio sólida y sostenible".

Entre las medidas para entrar en "la senda de consolidación de ingresos en los próximos años" se incluye como "palanca clave" la "adecuación de la estructura organizativa", que "podrá afectar aproximadamente al 7 % de la plantilla del grupo".

La compañía liderada por Ktiri ha destacado por su gran expansión internacional con el alquiler y la venta de vehículos seminuevos provenientes de su flota de rent a car llegando a estar presente en más de veinte países repartidos entre Europa, América África y Asia. El pasado julio, por ejemplo, anunciaba que aceleraba su expansión por Emiratos Árabes de la mano de un socio local. Pero también ha sido noticia porque se han disparado sus pérdidas, hasta 29 millones de euros al cierre de 2024, lo que supuso un 32 % más que en el ejercicio anterior.

A pesar de que se superó la facturación, de más de 550 millones de euros, OK Mobility se vio arrastrada por operaciones fallidas, como la de Alemania, mercado que abandonó. La compañía también justificó su balance financiero negativo en la división de ventas al caer los márgenes por la venta de vehículos seminuevos, adquiridos en 2022 y 2023 a precios altos por la crisis de los microchips.

Según fuentes a las que ha tenido acceso este diario, la delicada situación de OK Mobility se estaría reflejando en el retraso con los pagos a proveedores. Además, tras el cierre del negocio en Alemania ya hubo despidos.

El emprendedor Othman Ktiri, que también ha liderado la patronal balear del rent a car, Baleval, se hizo célebre por sus regalos a los trabajadores, como cuando repartió un millón de euros entre sus empleados en la Navidad de 2021, tras "un año histórico" de la empresa. En aquella ocasión celebró el éxito de la compañía en un gran acto que tuvo lugar en el estadio de Son Moix, al que acudió parte de la plantilla de la compañía mientras la otra se conectaba en streaming. En 2022 se repitió el regalo en Navidad, en esa ocasión el millón de euros se repartió en un bono cultural por valor de 500 euros, un patinete valorado en 800 euros y un fondo de vida saludable. En la actualidad se comenta entre la plantilla que la empresa "ha cambiado mucho".