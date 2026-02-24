El obispo de Mallorca llama a "desarmar el lenguaje" en todos los ámbitos durante el tiempo de Cuaresma

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha llamado a los católicos a "poner a Dios en el centro de la vida" y a "desarmar el lenguaje de palabras que hieren".

Lo ha hecho en una carta remitida este martes a los feligreses en ocasión de la Cuaresma, en la que también ha animado a promover unas relaciones más fraternales, solidarias y respetuosas.

El obispo ha invitado a "cultivar una nueva manera de hablar y tratarse a través de la amabilidad" y que ello se note en las relaciones familiares, entre amigos, en el trabajo, en las redes sociales, en los debates políticos, en los medios de comunicación y en el corazón de las comunidades cristianas.

"Poner a Dios en el centro de nuestra vida, tal como nos enseña Jesús, será el desafío fundamental. Trabajémoslo con confianza y pensando que el Señor nos acompaña y no nos deja la mano", ha escrito el obispo en su misiva.

Igualmente, ha invitado a "hacer de la vida un espacio de comunión, de gozosa convivencia". "Siempre que favorecemos la acogida y ofrecemos un techo, una cosa en la que vivir y convivir, estamos mostrando aquello que es más específico de las misión de la Iglesia", ha añadido.

Finalmente, ha animado en su carta a "llevar este espíritu de renovación y conversión en todas las manifestaciones de fe cristiana y de religiosidad popular dentro de las iglesias y en las calles a través de las procesiones".

"Este esfuerzo colectivo de comunión eclesial y social nos tiene que ayudar a entender más qué significa poner Dios en el centro de nuestra vida, como nos lo pide el papa León XIV en su mensaje de Cuaresma de 2026, que acogemos con estimación y plena comunión", ha concluido.