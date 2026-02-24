La Ludwig Band, Maria Jaume, Auxili, Plan-ET y Nastallat actuarán en el concierto del Acampallengua 2026

Tras meses de expectación, Joves de Mallorca per la Llengua ha anunciado hoy el cartel completo del concierto del Acampallengua 2026, que se celebrará el sábado 11 de abril. Estos conciertos, que en su momento llegaron a atraer incluso a la actual presidenta del Govern balear, Marga Prohens, durante su juventud, se enmarcan en la decimoquinta edición del evento, que este año regresa a Manacor.

Nastallat, Maria Jaume, La Ludwig Band, Auxili y Plan-ET son los grupos que completan el cartel del Acampallengua, un evento cien por cien en catalán, multitudinario y reivindicativo.

La Ludwig Band ofrecerá su primer concierto en Mallorca y lo hará con un nuevo directo para presentar su último disco; Maria Jaume volverá a los escenarios con una nueva propuesta musical que podrá escucharse por primera vez en vivo; Nastallat también presentará su nuevo trabajo; y Plan-ET dará a conocer su nuevo EP. Por su parte, Auxili, una de las bandas más destacadas del panorama musical en catalán, completa un cartel que promete convertir la cita en una de las grandes noches musicales del año en la isla.

El cartel del Acampallengua 2026 / DM

"Vamos a finiquitar este aquelarre catalanista." Casi tres años después de aquella amenaza de Vox, el partido de extrema derecha aún no ha logrado acabar ni con los Acampallengua ni con los conciertos de Treu la Llengua, organizados por Joves de Mallorca per la Llengua.

El Acampallengua alcanza este año su decimoquinta edición y lo hace regresando a Manacor, un municipio con una larga tradición cultural y un firme compromiso con la lengua catalana.

El Acampallengua es mucho más que un concierto: se trata de un fin de semana de actividades culturales, lúdicas y reivindicativas que incluye acampada, talleres, charlas, cultura popular y espacios de socialización íntegramente en catalán, cuya programación se dará a conocer próximamente.