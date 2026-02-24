Un total de 130 migrantes llegan en patera a Baleares en un solo día

En las últimas horas Salvamento Marítimo y agentes de cuerpos policiales han interceptado a un total de 140 migrantes recién llegados a las Pitiusas, según ha informado este martes la Delegación del Gobierno de Baleares. La localización de estas personas se ha hecho en grupos diferentes y únicamente tres de estos estaban aún en la patera, en mitad del mar. Los otros estaban ya en tierra. Un total de 10 de ellos llegaron a Ibiza a primera hora de la noche del lunes mientras que los 130 restantes han llegado a Formentera a lo largo del martes.

A las 21.25 horas de la noche del lunes agentes del Cuerpo Nacional de Policía interceptaron, en la playa de ses Figueretes, a un grupo de diez personas migrantes, todas ellas de origen magrebí. Se trata de la cuarta patera llegada el lunes, según detallan desde Delegación. Los ocupantes de una de ellas vivieron una situación delicada y peligrosa cuando la precaria embarcación en la que viajaban naufragó y se fue a pique.

Seis pateras en Formentera

Ya de madrugada se han detectado otros grupos de migrantes en Formentera. Al primero de ellos, a las cuatro y media de la madrugada, lo localizó Salvamento Marítimo a dos millas al sur de Formentera. Iban a bordo de una patera y todos ellos eran, también, de origen magrebí.

A las cinco de la madrugada, Salvamento Marítimo y la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (Usecic) han interceptado a otro grupo de migrantes en Formentera, en las inmediaciones del Blue Bar.

A las 6.30 horas se localizaba una nueva embarcación. La Guardia Civil de Puesto de Formentera ha interceptado a catorce personas de origen subsahariano, en zona de Es Ram, en la Pitiusa menor.

A las 7 horas, la Guardia Civil interceptaba a otros veinte migrantes de origen magrebí en la carretera de la Mola.

La siguiente barcaza se ha localizado a las 11 horas en la zona de es Ram, con 17 personas también de origen magrebí y dies minutos más tarde de las 12 del mediodía, los agentes de la Guardia civil interceptaban a otros 16 migrantes, esta vez de origen subsahariano, en la zona de s'Estufador.

Cerca de las dos de la tarde Salvamento Marítimo y los servicios aéreo y marítimo de la Guardia Civil localizaban una patera en el islote de s'Espardell, donde encontraron a 14 migrantes, todas de origen magrebí, y detuvieron al patrón de la barcaza. Estaba "plenamente identificado", destacan desde Delegación de Gobierno. Estos mismos equipos volvían a intervenir a las dos y media de la tarde, cuando interceptaron a 15 personas en plena travesía en patera, cinco millas al sur de la isla de Formentera.