Inicio de la temporada turística en Cala Bona: “Cada año permanecemos abiertos un poco más”

¿Con qué sensación comienza esta temporada?

Siempre hay cierto cosquilleo al inicio de la temporada, esperando que todo funcione correctamente. Por suerte, gran parte de nuestro personal es fijo, y me alegra mucho volver a verlos a todos. Y espero que los huéspedes aprecien las mejoras que hemos introducido durante el invierno.

¿Cuáles han sido este año?

Sobre todo hemos renovado, entre bastidores, aspectos que permiten ahorrar energía. Nuestras certificaciones establecen determinados estándares. Por eso este año hemos renovado todo el sistema de refrigeración y congelación de la cocina. Antes funcionaba con gases; ahora lo hace con glicol. Esto consume considerablemente menos CO₂ que antes. Además, las reparaciones se simplifican mucho.

Asimismo, ahora todas las camas son regulables en altura. Esto ayuda a prevenir problemas de salud entre las camareras de piso. También hemos sustituido máquinas que ya tenían muchos años y que ahora pueden trabajar de forma más eficiente. En el restaurante, para la apertura, se renovarán todas las sillas.

¿Qué más hacen por la sostenibilidad?

Entre otras cosas, vamos a incorporar sistemas de climatización que no funcionan con refrigerantes, sino únicamente con un evaporador de agua. Consumen muy poca energía, tanto como una tostadora, pero pueden reducir la temperatura en la cocina hasta en diez grados. Hemos adquirido dos de estas máquinas, que se enviarán desde Australia. Se utilizarán en la cocina y en la lavandería. Las máquinas toman aire del exterior; el agua contenida en él se evapora y así se reduce la temperatura ambiente.

¿Cuándo está prevista la próxima gran renovación?

La última vez que renovamos las habitaciones fue en 2016 y 2017. Tenemos seis edificios que se van reformando poco a poco. Normalmente, estas grandes renovaciones se realizan cada diez o quince años. Cada año se pintan de nuevo las fachadas y los apartamentos. También hay que cuidar unas 60 palmeras y retirar las hojas viejas. De ello se encargan ahora los jardineros. Y para el 31 de marzo estará todo preparado para los primeros huéspedes.

¿Cuánto dura su temporada?

Cada año permanecemos abiertos un poco más. En 2023 fueron 183 días, en 2024 ya 191, el año pasado 201 y este año la temporada durará 215 días. La demanda, especialmente hacia el final de la temporada, ha mejorado considerablemente. En plena temporada alta alcanzamos tasas de ocupación de hasta el 97 %. Tampoco es deseable estar más llenos, para poder seguir garantizando la calidad.

¿De dónde proceden sus huéspedes?

Nuestro mercado más importante es Alemania, pero también tenemos británicos y viajeros de los países del Benelux y de Escandinavia. La orientación, sobre todo en verano, está dirigida principalmente a familias jóvenes con niños. Hay un Kids Club, un Baby Club y un spa. Todo está pensado para los niños. También recibimos viajeros individuales y parejas, pero suelen venir al principio o al final de la temporada.