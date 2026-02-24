Inician una campaña de recogida de fondos para pagar el proceso judicial por el derribo frustrado de sa Feixina de Palma

La asociación Memoria Democrática de Mallorca, que se creó hace 20 años y que no tiene ánimo de lucro, afronta una complicada situación económica. La justicia le reclama el pago de 3.223 euros en costas por el proceso judicial que inició hace varios años para conseguir el derribo del monumento a los héroes del crucero Baleares, que se levantó en el parque de sa Feixina de Palma.

La asociación ha visto como la demanda judicial que se inició contra la orden de derribo acordada por el Ayuntamiento de Palma, impulsada desde la asociación Arca, se ha perdido en los tribunales y ello conlleva unas consecuencias económicas para las partes personadas en el proceso. La justicia decidió que el monumento levantado en la época franquista se debía proteger, no así los símbolos que recordaban la época de la dictadura, que sí fueron eliminados. Memoria Democrática de Mallorca se personó en todos los procesos judiciales que se han tramitado en los últimos años para conseguir el derribo de este polémico monumento. Primero se pronunció el juzgado de lo contencioso y más tarde el Tribunal Superior. Con posterioridad resolvió el Tribunal Supremo y por último el Tribunal Constitucional, que ni siquiera aceptó a trámite el recurso presentado. Todas las instancias judiciales han considerado que el obelisco debe protegerse, con lo que impide su derribo. El Ayuntamiento de Palma y el Consell de Mallorca han iniciado la tramitación administrativa para su definitiva protección.

Según ha explicado esta mañana Maria Antònia Oliver, portavoz de la asociación, se ha iniciado un llamamiento de solidaridad para conseguir fondos económicos. La asociación no dispone de ayudas públicas, sino que únicamente se financia con las aportaciones económicas de sus socios. Por ello, el pago de esta cantidad, que irá en aumento si no se abona de manera inmediata, supone un grave problema para el colectivo que viene luchando desde hace años para recuperar la memoria de las personas que fueron asesinadas durante la época franquista, y también por la eliminación de todos los símbolos que recuerdan los años de la dictadura. “Somos conscientes de que esta lucha no solo es nuestra, sino que la comparten muchas personas, colectivos y entidades que defienden los mismos valores que nosotros”, destacó Maria Antònia Oliver. La asociación ha recibido dos facturas. La primera se refiere a las costas del proceso en el juzgado de lo contencioso que se inició en el año 2017 y que suma la cantidad de 2.723 euros. A ello hay que añadir los otros 500 euros en costas por la apelación ante el Tribunal Superior. Estos 3.223 euros en total cubren los gastos de la parte contraria del proceso, que fue la que defendía la protección del monumento de sa Faixina y que consiguió que los tribunales le dieran la razón.

Noticias relacionadas

Para recoger fondos la asociación dispone de una cuenta bancaria con el número ES96 2056 0004 4410 0059 9520, en la que se pueden ingresar las aportaciones voluntarias. “Cualquier aportación, por pequeña que sea, nos ayudará a continuar”, se señaló desde la asociación, que insistió en que se continuará luchando para la desaparición definitiva de todos los símbolos o monumentos fascistas que continúan en las calles de Mallorca.