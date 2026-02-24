Se incorporan 24 nuevos oficiales de la Policía Nacional en la Jefatura de Baleares
El jefe superior de Policía de Baleares,José Luis Santafé, les ha dado la bienvenida y les ha deseado "los mejores éxitos profesionales"
Un total de 24 nuevos oficiales de la Policía Nacional se han incorporado a la Jefatura Superior de Policía de Baleares. El jefe superior, José Luis Santafé, el jefe regional de Operaciones, el comisario Juan Márquez, y el secretario general José Vicente Fernández se han encargado de darles la bienvenida.
A partir de este momento, estos 24 nuevos oficiales de la Policía Nacional se incorporarán a sus respectivos destinos dentro de esta Jefatura Superior de Policía. Ante su llegada, el jefe superior de Policía de Baleares, el comisario José Luis Santafé, ha pronunciado unas palabras en las que les ha deseado "la mejor de las suertes y de los éxitos profesionales".
Un abultado contingente
La llegada de este abultado contingente de oficiales de la Policía Nacional a la Jefatura Superior de Policía de Baleares ha sido especialmente bien recibida. Máxime cuando en estos momentos se estaba produciendo una fuga de efectivos policiales de las islas debido a la carestía del nivel de vida y, en concreto, al elevado precio de la vivienda y a la dificultad para encontrar inmuebles disponibles a un precio de alquiler razonable.
